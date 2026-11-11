이희동 서울시의원 “서울시50플러스재단 대표이사 업무추진비, 자택 인근 결제 건 직무 관련성 소명 필요”

저녁 업무추진비 3건 중 1건이 종로구… 자택 인근 집행의 직무 관련성 따져

1인당 5만원 근접한 식사 비중, 종로 38.3%·마포 7.0%… 실제 참석 인원 확인 요구

이 의원, 품목별 영수증·참석자 명단·근무상황부 요구… 재단 대표이사 “제출하겠다”



질의하는 이희동 의원. 서울시의회 제공

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이희동 서울시의원(강동1, 더불어민주당)은 지난 10일 열린 서울시의회 행정자치위원회 서울시 50플러스재단 소관 행정사무감사에서 대표이사의 저녁 업무추진비 집행이 자택이 있는 종로구에 집중된 점을 지적하고, 개별 지출의 직무 관련성과 실제 참석 인원을 확인할 수 있는 자료를 제출하라고 요구했다.이 의원이 재단 홈페이지에 공개된 2024년 10월부터 2026년 9월까지의 업무추진비 집행 내역 1067건을 분석한 결과, 대표이사 카드 결제는 305건, 약 4944만원이었다. 이 가운데 종로구 결제는 47건, 약 997만원으로, 46건이 오후 6시 이후에 이뤄졌다. 대표이사 카드의 전체 오후 6시 이후 결제 144건 가운데 31.9%에 해당한다.이 의원은 재단 본원이 마포구 공덕동에 위치함에도 종로구 식당에서 ‘대표이사 보고 회의’ 등의 명목으로 결제한 사례가 반복되고 있다고 꼬집었다. 아울러 서울시의 ‘2025년 투자·출연기관 업무추진비 집행 매뉴얼’에 따르면 자택 인근 등 통상적 업무와 거리가 먼 장소에서의 집행은 엄격히 제한되며, 명확한 직무 관련성이 입증될 때만 예외가 인정된다고 강조했다.이에 대해 재단 대표이사는 본인의 자택이 종로구에 있어 직원들과 경복궁역 주변에서 주로 모였다고 해명했다. 특히 지난해 11월 26일 저녁 종로구의 한 식당에서 10명분으로 결제한 37만 8000원 건에 관해서는, 인근에서 직원 문화행사를 끝낸 뒤 오후 5시 무렵 모여 다음 연도 행사 운영 방안을 논의했던 자리였다고 설명했다. 그러자 이 의원은 이를 뒷받침할 수 있는 당시 행사 일정표와 증빙 자료를 함께 제출할 것을 요구했다.지역별 식사비에도 차이가 컸다. 공개자료에 기재된 참석 인원으로 계산한 1인당 평균 식사비는 종로구 4만 859원, 마포구 2만 3382원이었다. 간담회 등 접대비 집행 기준인 1인당 5만원에 가까운 4만 5000~5만원 구간의 비중은 종로구 38.3%(47건 중 18건), 마포구 7.0%(158건 중 11건)였다. 이 의원은 품목별 영수증과 참석자 명단을 대조해 실제 인원과 1인당 집행액을 확인해야 한다고 지적했다. 대표이사는 지역에 따라 지출액을 달리할 의도는 없었으며, 집행할 때 1인당 한도 범위를 고려했다고 답했다.대표이사가 참석한 것으로 기재됐으나 본부장 카드로 결제한 사례는 2025년 2건에서 올해 1~9월 24건, 약 535만원으로 늘었다. 이 의원은 결제 카드가 달라진 사유와 행사별 참석 내역을 확인할 것을 요구했다. 올해 1월 27일 종로구의 서로 다른 식당에서 대표이사 카드와 경영기획본부장 카드가 11분 간격으로 결제된 사례에 대해서는 대표이사가 별개의 약속이었다고 설명했다.이희동 의원은 자택 인근 집행의 직무 관련성, 실제 참석 인원, 본부장 카드 사용 경위를 확인할 수 있도록 품목별 영수증과 참석자 명단, 해당일 근무상황부를 제출하라고 요구했다. 재단 대표이사는 관련 자료를 제출하겠다고 답했으며, 이 의원은 자료를 검토해 문제가 확인되면 종합감사에서 다시 다루겠다고 밝혔다.류정임 리포터