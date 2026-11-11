이현찬 서울시의원 “중장년 일자리 박람회 참여자는 늘었는데 취업은 줄어… 형식적 성과 탈피해야”

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서울특별시의회 행정자치위원회 이현찬 의원(더불어민주당, 은평구4)은 지난 10일 열린 서울시평생교육진흥원과 서울시50플러스재단에 대한 행정사무감사에서 중장년 일자리 박람회의 취업 연계 성과 및 사후관리 체계 개선을 주문했다.이 의원에 따르면, 일자리 박람회 참여자는 2023년 2235명에서 2025년 4553명으로 크게 증가했으나, 실제 취업 실적은 2024년 158명에서 2025년 103명으로 오히려 감소한 것으로 나타났다. 이에 단순한 참여 인원 확대에 그치지 않고 구직자와 기업 간의 연결이 실질적인 채용으로 이어지고 있는지 면밀한 점검이 필요하다고 지적했다.특히 이 의원은 박람회 참여자 수와 취업 실적 산정 시 중복 집계 여부 등을 명확히 하고, 행사 이후의 상담부터 채용, 취업, 고용 유지에 이르기까지 전 과정을 추적할 수 있도록 세부 실적 관리 및 유관 기관 자료 연계 방안을 마련할 것을 당부했다.이어 이 의원은 “단순히 참여자 수 확대만으로 사업 성과를 판단하기는 어렵다”며, “보여주기식 성과를 지양하고 실제 취업과 고용 유지로 직결될 수 있도록 철저한 상담 및 사후관리를 강화해야 한다”고 거듭 강조했다.서울시평생교육진흥원의 어르신 교육사업 ‘7학년 교실’에 대해서는 사업이 확대된 만큼 교육의 질과 수료 성과를 함께 살펴야 한다고 지적했다. ‘7학년 교실’은 2023년 1개 반에서 2026년 14개 반으로 확대됐고, 운영 장소도 캠퍼스와 복지관 등으로 넓어졌다. 이 의원은 “기관과 반별 출석·수료 성과의 차이를 점검하고, 장기간 교육에 참여하기 어려운 수강생의 사유를 파악해 교육 운영에 반영할 필요가 있다”고 밝혔다.진흥원 측은 강사와 교육 품질을 관리하기 위한 별도 매뉴얼을 운영하고 있으며, 수강생의 출석과 수료율을 다시 확인해 보고하겠다고 답변했다. 이 의원은 정확한 실적을 확인한 뒤 참여가 중단되는 원인과 기관별 편차를 분석하고, 강사 관리와 학습 지원을 보완해 사업이 확대된 만큼 교육 품질도 함께 높여 달라고 요청했다.이 의원은 “시민이 체감하는 성과는 사업 참여 인원만이 아니라 실제 취업과 고용 유지, 교육을 통한 삶의 변화로 확인돼야 한다”며 “두 기관이 자료의 산정 기준과 사후관리 체계를 꼼꼼히 점검하고, 현장의 의견을 반영해 사업의 실효성을 높여 달라”고 당부했다.신성은 리포터