이희동 서울시의원, 평생교육이용권 사용기관 서초구 95곳, 도봉구 14곳… 자치구별 최대 6.8배 격차

서울시 평생교육이용권 등록 사용기관 1008곳… 서초구 95곳, 도봉구 14곳으로 지역별 편차 뚜렷

용산구 18곳·강북구 22곳 등 일부 자치구 사용기관 부족… 거주지역에 따른 교육 접근성 점검 필요

1인당 평균 사용금액도 노원구 19만 3782원, 서초구 14만 2386원으로 차이

“같은 금액 이용권을 지급하더라도 실제 이용할 교육기관 부족하다면 교육기회 균등하다고 보기 어려워”



지난 10일 열린 서울시의회 행정자치위원회 서울시 평생교육진흥원 소관 행정사무감사에서 평생교육진흥원장에게 질의하는 이희동 의원. 서울시의회 제공

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이희동 서울시의원(강동1, 더불어민주당)은 지난 10일 열린 서울시의회 행정자치위원회 서울시 평생교육진흥원 소관 행정사무감사에서 평생교육이용권 사용기관의 자치구별 격차를 지적하고, 지역 간 교육 접근성 불균형을 해소하기 위한 대책 마련을 촉구했다.이 의원이 서울시평생교육진흥원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2026년 9월 말 기준 서울시 평생교육이용권 등록 사용기관은 총 1008곳으로 집계됐다. 그러나 자치구별로는 서초구가 95곳인 반면 도봉구는 14곳에 불과해 최대 약 6.8배의 격차가 나타났다.서초구에 이어 강남구 76곳, 영등포구 67곳, 강서구 65곳, 송파구 62곳 순으로 사용기관이 많았다. 반면 도봉구 14곳, 용산구 18곳, 강북구 22곳, 중랑구 24곳 등은 상대적으로 적어 지역별 사용기관 분포에 상당한 차이가 확인됐다.서울시 평생교육이용권의 지역별 불균형 문제를 부각하면서, 이희동 의원은 거주지에 관계없이 공정한 교육 기회가 보장되어야 함을 강조했다. 특히 서초구(95곳)와 도봉구(14곳) 간의 사용기관 수 격차를 들어 교육 접근성 점검의 필요성을 짚었다.더불어 실제 사용 실태에서도 지역별 편차가 확인되었다. 2026년 기준 1인당 평균 사용금액은 노원구가 19만 3782원으로 가장 높았던 반면, 서초구는 14만 2386원에 그치며 약 5만 1400원의 격차를 드러냈다.특히 노원구의 등록 사용기관은 41곳으로 서초구의 절반에도 미치지 못하지만 평균 사용금액은 오히려 더 높았다. 사용기관의 개수만으로 이용 실태를 설명하기 어렵다는 점을 보여주며, 지역별 교육 수요와 실제 이용행태를 함께 분석할 필요가 있음을 나타낸다.이 의원은 평생교육이용권 미사용 사유 조사에서 ‘사용 가능한 기관이 부족하다’는 응답이 21.8%에 달했다는 점도 지적했다. 이용권을 지급받더라도 가까운 지역에서 원하는 강좌를 찾기 어렵다면 실질적인 교육기회 확대에는 한계가 있다는 것이다.다만 자치구별 인구 규모와 교육기관의 총량이 다르고 시민들이 거주지 외의 기관이나 온라인 강좌를 활용할 수도 있어, 단순한 등록기관 수의 차이만으로 실제 교육 기회의 격차를 단정하기 어렵다며 다각적인 이용 실태 분석이 필요하다고 역설했다.이에 대해 서울시평생교육진흥원장은 시 전체에 천여 곳이 넘는 사용기관이 존재함에도 자치구별 편차가 심하다는 사실을 시인했다. 이어 시민들이 거주하는 지역과 무관하게 가까운 곳에서 원하는 교육을 누릴 수 있도록 개선 방안을 적극 모색하겠다고 밝혔다.이 의원은 자치구별 인구와 이용권 선정자 수 대비 사용기관 분포, 실제 사용률, 온라인 강좌 이용 및 타 자치구 사용기관 이용 현황 등을 종합적으로 분석할 것을 요구했다. 또한 사용기관이 부족한 지역에는 공공 평생학습기관, 대학, 민간 교육기관과 협력해 이용 가능한 교육서비스를 확대할 필요가 있다고 강조했다.끝으로 이용구 의원은 “같은 금액의 평생교육이용권을 지급하더라도 거주지역에 따라 원하는 교육을 받을 수 있는 여건이 다르다면 실질적인 교육기회가 균등하다고 보기 어렵다”며 “서울시는 지역별 이용 수요와 사용기관 분포를 면밀히 분석해 교육 접근성이 낮은 지역부터 개선해 나가야 한다”고 촉구했다.류정임 리포터