최두호 서울시의원, 도심 태양광 확대·전기차 충전시설 위탁관리 강화 촉구



지난 10일 열린 제340회 정례회 서울에너지공사 행정사무감사에서 서울에너지공사 사장에게 질의하는 최두호 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 환경수자원위원회 최두호 의원(더불어민주당, 광진2)은 지난 10일 열린 제340회 정례회 서울에너지공사 행정사무감사에서 도심 태양광 사업의 실행계획을 구체화하고 전기차 충전시설 위탁업체에 대한 관리·감독을 강화할 것을 촉구했다.최 의원은 지난해 태양광 사업 집행률이 77%에 그쳤다고 지적하며 올해 집행 실적을 물었다. 이어 공사의 중장기 전략에 담긴 노후 태양광 발전설비 교체·개선과 도심 태양광 확대 방안을 연차별 실행계획으로 구체화해 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어가야 한다고 강조했다.서울에너지공사는 연말까지 사업이 마무리되면 올해 집행률이 크게 상승할 것으로 내다봤다. 아울러 운영 기한이 만료된 기존 발전 부지를 순차적으로 이관받아 고효율 설비로 개량하고, 공영주차장 태양광 사업도 연차적으로 넓혀갈 방침이라고 밝혔다.최 의원은 전기차 충전시설 유지관리 위탁업체의 임금 체불 문제와 관련하여 공사가 사안을 파악한 시점과 취한 후속 조치를 강하게 추궁했다. 특히 관리 체계에 공백이 발생할 경우 충전기 고장 접수 및 원격 복구 지연으로 시민 불편이 가중될 수 있음을 우려하며, 공사 측에 매월 집행된 용역대금 내역 제출을 요구했다.서울에너지공사는 지난 7월 임금 체불 사실을 인지했을 당시 하루 정도 관리 업무가 중단됐으나, 감사 당일 기준 투입 근로자의 임금이 전액 지급되어 현재는 정상 가동 중이라고 해명했다. 향후 위탁업체를 선정할 때는 재정 건전성과 노사관계 등을 면밀히 심사하고, 계약 단계에서 비상 상황 시 서비스 유지 대책도 마련하겠다고 답변했다.끝으로 최두호 의원은 공공기관이 발주한 용역에서 임금 체불이 발생하고 공공서비스 운영에까지 차질이 빚어진 점을 무겁게 봐야 한다며, 위탁업체의 임금 지급 여부를 확인하는 체계를 강화하고 비상시에도 충전시설 관리가 이어질 수 있도록 계약과 운영 전반의 재발 방지 대책을 마련해 달라고 당부했다.류정임 리포터