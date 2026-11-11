최원선 서울시의회 부위원장 “서울광장 스케이트장 부상자 전년 대비 63% 증가…개장 앞서 안전대책 마련 촉구”

이용객 간 충돌 외에 링크 파손 낙상, 펜스 구조물 찰과상 등 시설 탓 사고도 발생

익스트림 스포츠 페스티벌 이틀간 32명 부상…야외 스포츠 행사 철저한 안전관리 주문

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서울특별시의회 최원선 부위원장(국민의힘·비례대표)은 지난 10일 문화체육관광위원회 관광체육국 소관 행정사무감사에서 다음 달 개장하는 서울광장 스케이트장의 부상자가 해마다 빠르게 늘고 있다며, 개장 전 실효성 있는 안전대책 마련을 촉구했다.서울광장 스케이트장은 오는 12월 18일 문을 연다. 시민들이 적은 비용으로 겨울 스포츠를 즐길 수 있어 호응이 높고, 지난 시즌에만 18만 701명이 찾았다. 방문객의 30%가량이 외국인일 만큼 서울을 대표하는 겨울 관광 명소로 자리 잡았다. 올 시즌에는 금·토요일 운영 시간을 자정을 넘긴 밤 12시 30분까지 늘린다.그러나 이용객이 늘어나는 만큼 다치는 사람도 늘고 있다. 최 부위원장이 서울시에서 받은 자료에 따르면, 이용객 부상자는 2024-2025시즌 19명에서 2025-2026시즌 31명으로 63% 증가했다. 이용객끼리 부딪힌 사고가 가장 많았지만, 링크 파손으로 넘어지거나 펜스 구조물에 긁혀 다치는 등 시설 때문에 생긴 사고들도 있었다.최 부위원장은 회차별 안전요원 배치 현황과 구체적인 안전관리 대책을 질의했다. 이에 조성호 관광체육국장은 회차당 입장객을 600명으로 제한하고 운영 인력을 확충해 현장 혼잡을 최소화하겠다고 설명했다. 아울러 이번 시즌에는 처음으로 스포츠안전재단의 ‘스포츠 이벤트 안전경영시스템’ 인증을 추진해 안전교육과 비상 상황 대응 역량을 강화할 계획이라고 밝혔다.최 부위원장은 ‘2025 익스트림 스포츠 페스티벌’에서 이틀간 32명의 부상자가 발생한 사례를 지적하며 “관광 활성화도 중요하지만 시민의 안전이 최우선”이라고 강조했다. 이어 서울시가 주최하거나 지원하는 모든 야외 스포츠 행사를 대상으로 종목별 위험 요인을 면밀히 점검하고 실효성 있는 안전대책을 수립할 것을 주문했다.마지막으로 최 부위원장은 “서울광장 스케이트장은 시민은 물론 외국인 관광객도 즐겨 찾는 서울의 대표적인 겨울 명소”라며 “개장에 앞서 철저한 안전 점검과 예방 조치를 시행해 올겨울에는 부상자가 실질적으로 감소하는 성과를 보여달라”고 당부했다.김지수 리포터