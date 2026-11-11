경북도의회 문화환경위, 산림자원국·기후환경국 행정사무감사서 산림·환경 정책 전반의 개선책 마련 촉구

형식적 사업 추진에서 벗어나 실질적인 정책 성과 창출 강조

사업별 추진 실태와 예산 집행 적정성 집중 점검



지난 10일 산림자원국과 기후환경국을 상대로 2026년도 행정사무감사를 진행한 경북도의회 문화환경위원회(위원장 김대진). 경북도의회 제공

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경북도의회 문화환경위원회(위원장 김대진)가 지난 10일 산림자원국과 기후환경국을 상대로 진행한 2026년도 행정사무감사에서 산림 및 환경 분야의 주요 사업 추진 실태와 예산 집행 현황을 꼼꼼히 살피며 실효성 있는 정책 개선책 마련을 강력히 촉구했다.우영봉 부위원장(경산)은 경북도의 제1차 정원진흥실시계획이 정부 정책과의 연계성이 떨어지고 단순 시설 조성에만 치우쳐 있음을 비판하며, 생활권 내 정원을 넓히고 치유 프로그램을 개발하는 등 계획을 내실 있게 다질 것을 요구했다. 이어 경산 공립숲속야영장 조성 사업에 대해서는 최근 캠핑 수요가 줄고 공급이 과잉되는 추세를 짚으며, 차별화된 콘텐츠와 지속 가능한 수익 모델을 갖추도록 주문했다. 또한 할당대상업체 탄소중립설비 지원사업의 저조한 예산 집행률을 지적하는 한편, 경산시 탄소포집설비 설치사업의 설계 지연을 해소하고 공정을 철저히 관리할 것을 당부했다.공승희 위원(비례)은 ‘산불 없는 녹색마을 지원사업’이 공직선거법에 저촉되어 예산이 전액 불용 처리된 사안을 꼬집으며, 앞으로 신규 사업을 추진할 때 법적 타당성과 실효성을 더욱 면밀하게 검토하라고 강조했다. 이와 함께 도내 곳곳에 방치된 불법 폐기물 처리가 늦어져 환경 오염이 우려된다고 지적하고, 시군을 향해 행정적·재정적 지원을 대폭 강화하여 남은 폐기물을 신속하게 처리해 달라고 요청했다.김용현 위원(구미)은 도내 무궁화 보급과 재배농가 육성사업이 미흡한 점을 지적하며, 관광자원화와 임업소득 연계를 통한 진흥사업 확대를 주문했다. 또한, 유기성폐자원 통합바이오가스화 사업이 주민 민원과 설계 지연 등으로 추진이 부진한 점을 지적하며, 국비 확보와 시군 협력을 통한 조속한 추진을 당부했다.박승직 위원(경주)은 경주·포항 등 도내 소나무재선충병 확산에 대한 대응 강화를 요구하며, 국비 확보와 시군 협력, 생활권 인접 고사목 제거 및 대체수종 발굴 등 실효성 있는 방제대책 마련을 촉구했다. 또한, 국가정원 승격을 추진 중인 경주 천년숲정원의 재선충 감염목과 시설 관리 문제도 지적하며 체계적인 정비를 주문했다. 이어, 하천 둔치 내 파크골프장 등 친수시설 확대에 따른 재해 위험을 우려하며, 하천 점용허가 기준 강화와 안전관리를 강조하고, 상수도 누수율 개선을 위한 국비 확보와 노후 상수도관의 신속한 교체를 당부했다.양유혁 위원(비례)은 숲가꾸기 사업의 실집행률이 57퍼센트에 불과한 데다 지난해에 이어 올해도 잇따라 안전사고가 발생한 점을 꼬집으며, 사업의 차질 없는 추진과 철저한 현장 안전관리 대책 마련을 강력히 촉구했다. 아울러 생활폐기물 수집과 운반 과정에서 반복되는 환경미화원 안전사고를 막기 위해 일선 시군과 긴밀히 협력하여 실효성 있는 안전수거 지침을 세우고 예방 교육을 한층 강화해 달라고 주문했다.윤철남 위원(영양)은 영양군 산촌시범조성사업이 사업 중복과 지방비 부담으로 무산되고 산림분야 국가기관 유치사업도 성과 없이 지연되는 점을 지적하며, 재정 취약 시군에 대한 지원과 국가기관 유치사업의 실현 가능성 재검토를 촉구했다. 아울러, 폐플라스틱 공공열분해시설, 공공선별시설 등 5개 사업이 국비 미교부와 행정절차 지연으로 부진한 점을 지적하고, 중앙부처 협의와 국비 확보를 통해 환경인프라 사업을 조속히 정상화할 것을 촉구했다.이춘우 위원(영천)은 산림환경연구원이 사방·임도 등 시설사업에 치중하는 문제를 지적하며, 산림자원국의 총괄·조정 기능 강화와 연구 중심의 조직개편을 촉구했다. 아울러, 예산 부족으로 산불 피해목 제거가 장기간 지연되고 있는 점을 지적하며, 도비 확보를 통한 사업의 조속한 추진을 주문했다. 이어, 수도권 생활폐기물의 경북 유입 문제를 제기하며, 2030년 생활폐기물 직매립 금지에 대비해 환경부 건의 등 선제적 대응책 마련을 촉구했다.장명수 위원(포항)은 경북산림사관학교의 교육 성과가 실제 임업소득 향상과 청년 임업인의 안정적인 지역 정착으로 이어지도록 현장 중심의 교육과정을 전면 개편하고 수료생에 대한 사후관리를 철저히 강화할 것을 요구했다. 아울러 이차전지 염폐수 공공처리 기술개발이 진행되는 과정에서도 인근 주민의 불편이 이어지고 있음을 지적하며, 관련 기업에 대한 상시 지도·점검과 수질 모니터링을 확대하는 등 실효성 있는 환경 관리 대책을 마련하라고 주문했다.장은주 위원(비례)은 산주 동의 확보의 어려움으로 산사태취약지역 지정이 지연되는 점을 지적하며, 주민 설득과 산주 참여 확대 방안 마련을 촉구했다. 아울러, 산불감시 드론스테이션 구축사업을 확대하고, 지역 청년을 활용한 드론 산불감시 시범사업 추진을 주문했다. 또한, 영풍 석포제련소 이전 논의가 장기간 지연되고, 상생 방안 중심으로 변경된 점을 지적하며, 도민 건강과 환경 안전을 위한 경북도의 적극적인 해결 노력을 요구했다.김대진 위원장(안동)은 산림재난대응단 통합운영에 따른 작업자 안전 확보를 강조하며, 전문장비 운용을 위한 현장 실습 중심의 안전교육 실시와 시군의 안전장비 지원 확대를 주문했다. 또한, 안동댐 상류 서현양돈단지의 가축분뇨로 인한 녹조와 수질오염 문제를 제기하며, 식수원 보호를 위해 농촌공간정비사업과 연계한 양돈단지 이전 방안을 장기적으로 검토하고 지속적인 대책 마련에 나설 것을 당부했다.이어 “산림·환경 정책은 도민의 생명과 안전에 직결되는 만큼, 이번 감사에서 드러난 사업 추진 부진과 관리상 문제점을 면밀히 점검하고 실질적인 개선책을 마련해야 한다”며 “산림재난과 환경오염에 선제적으로 대응하고, 주요 사업이 차질 없이 추진되도록 예산 집행과 현장 관리에 만전을 기해달라”고 당부했다.류정임 리포터