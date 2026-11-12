테일러 딥워터, 제로슈거 트렌드 반영한 ‘딥워터 제로’ 2종 출시



▲사진 제공 : 테일러팜스

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푸룬 브랜드 테일러는 저당·제로슈거 음료를 선호하는 소비 흐름을 반영해 이너클린 드링크 ‘딥워터’의 제로슈거 라인업인 ‘딥워터 제로 푸룬’과 ‘딥워터 제로 자몽’ 2종을 출시했다고 밝혔다.최근 음료를 선택할 때 맛뿐만 아니라 당류 함량을 함께 확인하는 소비자가 증가하면서 저당 및 제로슈거 제품군에 대한 수요가 이어지고 있다. 테일러가 선보여 온 ‘딥워터’는 ‘딥한 비움’을 주요 콘셉트로 내세운 이너클린 드링크 제품으로, 현재까지 누적 판매량 2,500만병을 넘어섰다.이번에 출시된 신제품은 기존 딥워터가 지닌 브랜드 정체성을 유지하면서 당류 부담을 낮춘 제로슈거 옵션을 새롭게 추가해 기획됐다.신제품 2종은 기존 소비자들에게 익숙한 푸룬과 자몽 두 가지 맛으로 출시됐다. ‘딥워터 제로 푸룬’은 푸룬 고유의 달콤한 풍미를 구현했으며, ‘딥워터 제로 자몽’은 자몽 특유의 상큼한 맛을 살려 개인의 기호에 맞춰 선택할 수 있도록 구성했다.두 제품의 용량은 모두 180mL로 동일하며, 일상에서 기분 전환이나 비움 루틴이 필요한 상황에 간편하게 섭취할 수 있도록 설계됐다.테일러 관계자는 “이번 신제품은 기존 딥워터의 브랜드 정체성을 바탕으로 변화하는 소비자의 음료 선택 기준을 반영해 기획했다”며 “앞으로도 다양한 소비자 니즈에 맞춘 제품 개발을 통해 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.새롭게 출시된 ‘딥워터 제로’ 2종은 테일러 공식몰과 쿠팡을 통해 구매할 수 있다.양승현 리포터