경북도의회 농수산위원회, 동물위생시험소·농업자원관리원·축산기술연구소 대상 현안 집중 점검



경북도의회 농수산위원회(위원장 이철식) 동물위생시험소 행정사무감사. 경북도의회 제공



경북도의회 농수산위원회(위원장 이철식) 농업자원관리원 행정사무감사. 경북도의회 제공



경북도의회 농수산위원회(위원장 이철식) 축산기술연구소 행정사무감사. 경북도의회 제공

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경북도의회 농수산위원회(위원장 이철식)가 지난 11일 동물위생시험소를 대상으로 2026년도 행정사무감사를 열어 주요 현안과 사업 추진 실태를 면밀히 살폈다.동물위생시험소 감사에서 정용채 의원(비례대표)은 가축질병 민원 통합관리체계를 마련하고 고령 축산농가의 백신 접종 사각지대를 해소하기 위해 지원을 강화하라고 주문했다. 이명희 의원(구미)은 염소 도축시설 부족과 특정 지역 편중 현상을 지적하며 기존 시설 확충 방안을 촉구했다.최병욱 의원(예천)은 과거 예천 구제역 사례를 바탕으로 방역 대응체계를 점검하고 백신 접종 실태 관리 및 예방접종 지원 확대를 요구했다. 송병길 의원(상주)은 수의직 공무원의 반복되는 결원 문제를 짚으며 채용 직급 상향과 처우 개선 등 실효성 있는 인력 확보 대책을 강조했다.김재준 의원(울진)은 수의직 인력난 해소와 수당 현실화의 필요성을 역설하고 축산물 잔류물질 위반을 막기 위한 농가 교육을 강화하라고 당부했다. 임무석 의원(영주)은 도축장 검사인력 부족으로 인한 위생관리 공백을 우려하며 전문인력 확보와 가축질병별 검사 실적의 체계적 관리를 요구했다.최덕규 의원(경주)은 노후 검사시설과 공간 부족 문제를 지적하고 계란 잔류농약 검사 및 조류인플루엔자 예찰체계 강화를 주문했다. 최태림 의원(의성)은 연구실 안전관리 미흡과 열악한 근무환경을 지적하며 축산·수의직 공무원의 처우 개선과 시설 정비를 촉구했다.농업자원관리원에서 김상백 부위원장(포항)은 딸기 원묘 공급 부족 문제를 지적하며 생산시설 확충과 거점육묘센터를 활용한 안정적인 공급대책 마련을 촉구했다. 정용채 의원(비례대표)은 화분매개용 뒤영벌의 생산목표와 실제 공급실적 간 차이를 지적하며 정확한 통계관리와 현실적인 공급계획 수립을 요구했다.송병길 의원은 그린바이오 융복합 창조센터의 국비 확보와 차질 없는 사업 추진을 촉구하고 사업장 인력 확충의 필요성을 강조했다. 김재준 의원은 벼 종자 수요예측 부실과 과도한 매각 실적을 질타하고 토종종자의 체계적 보존을 위한 시드볼트 활용을 제안했다.서재원 의원(포항)은 행정사무감사 자료의 부정확성과 업무 숙지 부족을 지적하며 철저한 감사 준비와 책임 있는 답변을 촉구했다. 이명희 의원은 토종종자의 체계적인 보존과 재배농가 확대를 통해 지역 특산물 육성 및 농가 소득 창출로 연계할 것을 주문했다.최병욱 의원은 그린바이오 융복합 창조센터의 차별화된 경쟁력 확보를 강조하며 곤충 소재 상용화와 참여기업 유치 확대를 주문했다. 최덕규 의원은 농가 수요와 실제 생산되는 벼 종자의 수급 불균형을 지적하고 우량종자 공급체계 개선과 뒤영벌 생산기반 확대를 요구했다. 최태림 의원은 청사 관련 사업의 장기 지연과 사업비 증가를 질타하며 종자 보급 이후 농가 만족도와 생산성 조사 강화를 촉구했다.축산기술연구소에서 김상백 부위원장(포항)은 연구사업 예산 집행의 적정성을 점검하고 폭염 등 기후변화 대응 연구 확대와 기술이전 활성화를 요구했다. 김재준 의원은 연구소 출입 방역수칙 준수와 연구인력 근무여건 개선을 강조하고 특허기술의 사업화 및 현장 활용 확대를 주문했다.정용채 의원은 한우 친자확인 검사에서 발생하는 혈통 불일치와 시료 부적합 문제를 지적하며 검사 정확성과 사후관리 강화를 요구했다. 최병욱 의원은 송아지 인공포유 실증연구 과정의 폐사 증가 원인을 점검하고 면역력 저하 방지와 철저한 사양관리를 촉구했다.최덕규 의원은 한우 수정란 이식사업의 효율성 제고와 사후관리 강화를 주문하고 기후변화 대응 사료작물 연구 확대를 제안했다. 송병길 의원은 조사료 생산량 감소 원인을 면밀히 분석하고 축산농가의 주요 민원인 악취 문제 해결을 위한 기술개발을 요구했다.이명희 의원은 연구시설 건립사업의 장기 지연과 사업비 증가에도 착공 예산을 확보하지 못한 점을 질타하며 조속한 사업 추진을 촉구했다. 임무석 의원은 연구소 인력 부족과 열악한 근무여건 개선을 강조하고 우량 한우 정액의 안정적인 공급체계 마련을 주문했다. 최태림 의원은 경북의 한우 사육 규모에 비해 조사료 연구가 부족하다고 지적하며 생산기술 연구 확대와 관련 예산 확보를 촉구했다.끝으로 이철식 위원장(경산)은 “행정사무감사에서 반복적으로 지적되는 문제에 대해서는 실효성 있는 개선대책을 마련하고, 각 기관의 사업성과가 농가 소득 증대와 경북 농축산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 최선을 다해 달라”고 당부했다.류정임 리포터