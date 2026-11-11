최원선 서울시의원 “서울시직장운동경기부 감독 1인에 쏠린 인사권, 인권침해 못 막아… 인사위원회 도입해야”

코치·트레이너·선수 임용이 감독 추천에만 의존하며, 명확한 평가·재임용 기준 부재

문체부 표준운영규정과 달리 서울시 규정에는 트레이너 공개모집 및 인사위원회 심의 조항 누락

감독 1인의 인사권 독점으로 인해 부당 지시나 인권침해 방지가 어려워 조례 개정 등 제도 개선 촉구



지난 10일 문화체육관광위원회 관광체육국 소관 행정사무감사에서 질의하는 최원선 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 최원선 부위원장(국민의힘·비례대표)은 지난 10일 문화체육관광위원회 관광체육국 소관 행정사무감사에서 서울시 직장운동경기부의 코치·트레이너·선수의 임용과 재임용이 감독 한 사람의 추천에 달려 있다고 지적하고, 공개모집과 인사위원회 등 객관적인 인사제도 마련을 촉구했다.‘서울시 직장운동경기부 관리·운영 규정’에 따르면 신규 감독은 공개모집으로 선발하고, 해마다 평가를 받아 3년 평균 65점에 못 미치면 재공모를 거친다. 그러나 최 부위원장이 제출받은 자료에 따르면 평가 결과로 재임용되지 않은 감독은 직장운동경기부 창단 이래 단 1명뿐이고, 나머지는 모두 재임용·재계약됐다.코치와 트레이너는 감독의 일방적인 추천에만 의존해 임용되며, 공개모집이나 재임용을 가늠할 객관적인 평가 기준마저 전무하여 선수 선발과 거취 전반이 감독의 개인적 판단에 예속되는 구조적 한계를 드러낸다.문화체육관광부가 트레이너 공개채용과 지도자 및 선수의 인사위원회 심의를 의무에 준하여 권고하고 있음에도 불구하고, 서울시의 관련 규정에는 이러한 공정성 확보 장치가 철저히 누락되어 있다.조성호 관광체육국장이 별도 평가체계의 부재를 시인하며 팀워크의 특수성을 옹호했으나, 객관적인 인사 시스템 없이 감독의 자의적인 판단에 좌우되는 현행 채용 방식은 심각한 부작용을 초래한다는 지적이 제기된다.최 부위원장은 조례와 규정을 통해 지도자 및 선수단 인사를 관리하는 다른 지자체 사례를 설명하며, “조속히 개선 방안을 마련해 달라”고 요구했다. 조 국장은 “타 시·도와 대한체육회, 정부 사례를 살피고 전문가 자문을 거쳐 효율적인 운영 방안을 검토하겠다”고 답했다.최원선 부위원장은 “선수단의 채용과 재임용이 객관적인 기준과 절차에 따라 진행되어야 체육계 인권침해를 막고 선수와 지도자가 안심하고 운동에 전념할 수 있다”며 “직장운동경기부 운영규정을 전반적으로 점검하고, 필요하다면 조례 개정까지 검토해 위원회에 보고해 달라”고 주문했다.류정임 리포터