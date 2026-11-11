홍은정 서울시의원 “아시아 50 베스트 레스토랑 ‘미흡’ 원인 짚고, 성과 낼 사업에 적극 투자해야”

2년간 시비 약 12억원 투입한 국제 미식행사 관련 사업… 2024년 미식관광 사업 재정평가 ‘미흡’

“국제행사 홍보·네트워크를 미식주간·미식야행 등 후속 사업으로 연결해야”



지난 9일 관광체육국 행정사무감사에서 관광체육국장에게 질의하는 홍은정 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 문화체육관광위원회 홍은정 의원(더불어민주당·도봉4)은 지난 9일 관광체육국 행정사무감사에서 ‘미식관광 활성화’ 사업의 재정사업평가 결과에 대한 원인 분석과 개선을 요구했다. 아울러 한식을 서울의 핵심 관광자원으로 육성하기 위한 적극적인 투자와 국제행사 성과의 지속적인 활용을 주문했다.서울시는 2024년과 2025년 ‘아시아 50 베스트 레스토랑’을 개최했다. 관련 ‘미식관광 활성화’ 사업의 2년간 시비 예산현액은 총 11억 9200만원이다. 관광체육국장은 이날 질의에서 농림축산식품부와 행사 비용을 절반씩 부담했다고 설명했다.홍 의원은 두 차례 국제 미식행사가 한식과 서울의 미식 역량을 세계에 알리는 계기가 됐다고 평가했다. 그러면서 2025년 재정사업평가에서 2024년 ‘미식관광 활성화’ 사업이 68점으로 ‘미흡’ 평가를 받은 점을 짚고, 구체적인 감점 사유와 이후 개선 조치를 물었다. 홍 의원은 “어느 부분이 감점 요인이 됐는지, 이를 개선하려는 어떤 조치가 취해졌는지 분석해야 한다”고 강조했다. 관광체육국장은 평가 내용을 살펴본 뒤 별도로 보고하겠다고 답했다.홍 의원은 ‘아시아 50 베스트 레스토랑’ 개최 경험을 토대로 그간 검토되었던 ‘월드 50 베스트 레스토랑’ 유치가 무산된 경위를 집중적으로 따져 물었다. 단순한 예산 부족 문제였는지, 아니면 국비 확보를 비롯한 다각도의 재원 조달 방안이 실효성 있게 검토되었는지 철저히 점검한 것이다.관광체육국장은 미식 업계의 유치 열망에도 불구하고 농림축산식품부의 공동 추진 의사가 불투명해 서울시 단독 재정 부담이 지나치게 크다고 해명했다. 아울러 시정 내 다른 주요 사업과의 우선순위에서 밀린 상황임을 설명하며, 향후 중앙부처와 지속해서 협의해 나가겠다는 입장을 표명했다.홍 의원은 국비 확보를 위한 다방면의 노력을 촉구하는 동시에, 사업의 파급 효과와 상징성이 확실하다면 서울시가 보다 과감한 재정 투자를 단행해야 한다고 목소리를 높였다. 예산 타령을 앞세워 핵심 사업을 포기하는 것은 전형적인 소극 행정이라며 미식관광 경쟁력 강화를 위한 적극적인 실천을 요구했다.더불어 올해 확대된 서울미식주간과 추경으로 신설된 서울미식야행이 실질적인 성과를 거두려면 기존 사업의 평가 결과를 냉철하게 분석해 환류해야 한다고 지적했다. 평가에서 노출된 취약점들을 후속 사업에서 어떻게 보완할 것인지에 대한 구체적인 대책 마련을 거듭 당부했다.끝으로 홍은정 의원은 “국제행사를 통해 확보한 홍보와 네트워크, 인지도가 향후 서울의 관광자원으로 연결되도록 관리해야 한다”며 “미식주간과 미식야행도 사업별 목표와 측정 방법, 결과를 꼼꼼히 분석해 공유해 달라”고 당부했다.류정임 리포터