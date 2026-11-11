백승기 경기도의원, 친환경 농산물 계약수매부터 학교급식 공급까지 안정적 판로 중요성 강조



▲백승기 경기도의원이 11일 열린 경기도농수산진흥원 행정사무감사에서 친환경 학교급식 사업의 안정적 운영을 주문하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 소속 백승기 의원(더불어민주당, 안성2)은 11월 11일 진행된 경기도농수산진흥원 대상 행정사무감사에서 친환경 학교급식 사업이 지닌 공공적 가치를 짚으며, 친환경 농가의 안정적인 판로 확보와 소득 향상을 위해 해당 사업을 지속적으로 발전시켜 나갈 것을 주문했다.이날 감사에서 백승기 의원은 “친환경 학교급식은 학생들에게 안전하고 우수한 먹거리를 제공하는 동시에, 친환경 농업인에게는 안정적인 판로와 소득을 보장하는 중요한 농정사업”이라며 “친환경 인증부터 계약수매, 학교급식 공급과 판촉까지 연계하는 경기도의 사업 구조는 농가와 소비자를 함께 보호하는 우수한 모델”이라고 평가했다.이어 백 의원은 “친환경 농업은 생산만큼이나 안정적인 판로 확보가 중요하다”라며 “농업인이 판로 걱정 없이 친환경 농산물 생산에 전념할 수 있도록 계약수매 체계를 안정적으로 운영하고, 친환경 농산물의 소비 확대와 판촉에도 지속적으로 힘써야 한다”라고 강조했다.아울러 친환경 학교급식 사업이 흔들림 없이 운영될 수 있도록 경기도농수산진흥원의 책임과 역할을 한층 강화해야 한다는 점도 분명히 했다. 백 의원은 “친환경 학교급식은 이제 진흥원의 핵심적인 고유사업이라고 해도 과언이 아니다”라며 “사업의 지속성과 전문성을 확보하려면 인력과 조직 운영도 안정되어야 한다”라고 지적했다.이에 최창수 경기도농수산진흥원장은 “친환경 학교급식 사업은 진흥원 관련 조례에도 고유사업으로 명시되어 있으며, 진흥원의 중요한 사업으로 인식하고 추진하고 있다”라며 “단계적으로 정규직 비율을 높이는 등 안정적인 사업 운영을 위해 노력하겠다”라고 답변했다.이와 함께 백 의원은 친환경 농업 현장과 행정 간의 간극을 줄이기 위한 적극적인 소통도 당부했다. 백 의원은 “농민이 생각하는 친환경 농업과 행정이나 사업 담당자가 이해하는 친환경 농업 사이에는 차이가 있을 수 있다”라며 “수매 기준과 원칙을 일방적으로 적용하기보다는 농민들이 현장에서 겪는 어려움과 생산 여건을 충분히 이해하고, 필요한 교육과 소통을 통해 서로 신뢰할 수 있는 사업 운영 체계를 만들어야 한다”라고 주문했다.끝으로 백승기 의원은 “친환경 학교급식은 학생에게는 건강하고 안전한 먹거리를, 농민에게는 지속 가능한 영농 기반을 제공하는 중요한 상생 정책”이라며 “친환경 농업인의 노력과 가치가 정당하게 인정받고 농가 소득으로 이어질 수 있도록 경기도농수산진흥원이 현장의 목소리를 적극 반영해 사업을 발전시켜 달라”라고 말했다.양승현 리포터