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백승기 경기도의원, 평택·안성 배 열과 피해 지적… 기후변화 대응 기술 연구 확대 촉구

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▲백승기 경기도의원이 10일 열린 농업기술원 행정사무감사에서 배 열과 피해 예방 및 과수화상병 대응 방안 마련을 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 농정해양위원회 소속 백승기 의원(더불어민주당, 안성2)은 11월 10일 진행된 농업기술원 대상 행정사무감사에서 기후변화에 따른 배 열과 피해 예방대책과 과수화상병 피해 농가의 경제적 부담을 완화하기 위한 실질적 대응 방안 마련을 촉구했다.

이날 감사에서 백승기 의원은 지난 9월 평택시와 안성시 전역에 걸쳐 발생한 배 열과 피해 사례를 짚으며 “배 열과는 단순히 과일의 상품성이 떨어지는 문제가 아니라 수확물 전체의 상품성을 잃게 해 농가 소득에 치명적인 타격을 줄 수 있다”라고 지적했다.

이어 백 의원은 “이상기후로 인한 농업 피해가 반복되고 있는 만큼 단순히 날씨 탓으로 돌릴 것이 아니라, 기후재해를 사전에 예방하고 피해 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 관련 기술과 대응체계를 점검해야 한다”라고 강조했다.

이에 대해 조정주 농업기술원 국장은 “배 열과 피해는 매년 발생하고 있으며, 안성시에서 관련 대책을 마련해 추진한 시범농가에서는 큰 피해가 없었던 것으로 파악하고 있다”라며 “향후 해당 기술을 확대할 필요가 있고, 수확 시기를 앞당겨 재배하면서도 품질을 유지할 수 있는 연구를 추진하고 있다”라고 답변했다.

아울러 백 의원은 과수화상병 발생으로 어려움을 겪는 농가들의 현장 고충도 함께 거론했다. 과수화상병이 발생했을 때 과수원 전체를 매몰하거나 제거하는 현행 조치가 농가에 큰 경제적 타격을 입힐 수 있는 만큼, 농가 피해를 줄일 수 있는 방제 방식으로의 전환이 필요하다는 점을 짚었다.

이와 관련해 농업기술원장은 “과수원 전체를 제거하는 방식에서 벗어나 병이 발생한 나무만 선별적으로 제거하는 연구를 계획하고 있다”라고 설명했다.

그러자 백 의원은 “과수화상병 확산을 막는 것도 중요하지만, 피해 농가의 생계와 재기를 위한 대책도 함께 고려해야 한다”라며 “감염된 나무를 중심으로 제거하는 등 방제의 실효성을 높이면서도 농가 피해를 최소화할 수 있는 기술과 제도적 대안을 적극적으로 마련해 달라”라고 주문했다.

끝으로 백승기 의원은 “기후변화와 병해충으로 인한 농업 피해는 앞으로도 반복될 수 있는 만큼, 농업기술원이 사후 대응에 그치지 않고 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 예방기술과 대응 방안을 마련해야 한다”라며 “농업인의 피해를 줄이고 안정적인 영농을 이어갈 수 있도록 현장 중심의 연구와 기술 보급을 강화해 달라”라고 당부했다.

양승현 리포터
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