박채아 경북도의원 “경북행복재단 각종 의혹, 경북도 특정감사로 명백히 밝혀야”

대표이사 복무 관련 의혹 및 도민 제보 사항에 대한 철저한 진상규명 촉구

잇따른 문제 제기와 의혹 해소 위해 경상북도 감사관실의 특정감사 필요



지난 10일 경북행복재단을 대상으로 실시한 행정사무감사에서 질의하는 박채아 의원. 경북도의회 제공

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경북도의회 박채아 의원(경산3, 국민의힘)은 지난 10일 경북행복재단을 대상으로 실시한 행정사무감사에서 정재훈 대표이사를 둘러싼 각종 의혹과 도민 제보 사항에 대해 경북도 차원의 특정감사 실시를 공식 촉구했다.이날 박 의원은 정재훈 경북행복재단 대표이사의 복무와 관련해 제기된 의혹을 지적하며, 공공기관장의 복무 관리와 기관 운영의 적정성에 대해 객관적이고 철저한 검증이 이뤄져야 한다고 강조했다.특히 최근 경북도의회 도정질문을 통해 경북행복재단의 운영상 문제점, 재단을 둘러싼 각종 의혹과 문제 제기가 지속되고 있는 만큼 이를 명확히 규명해야 한다고 지적했다.박 의원은 도민의 복지 증진을 위해 설립된 공공기관에서 대표이사의 복무 문제를 비롯한 각종 의혹이 지속적으로 제기되고 있다는 것은 결코 가볍게 볼 사안이 아니라며, 공공기관 운영의 투명성과 책임성을 확보하기 위해서라도 철저한 사실관계 확인이 이루어져야 한다고 거듭 강조했다.이어 “재단 내부의 해명이나 자체적인 확인만으로는 제기된 의혹을 충분히 해소하기 어렵고, 도민의 신뢰를 회복하는 데에도 한계가 있다”라며 “경상북도 감사관실이 직접 특정감사를 실시해 각종 의혹과 도민 제보 사항을 종합적으로 조사하고, 위법·부당한 사항이 확인될 경우 그에 상응하는 책임을 물어야 한다”라고 촉구했다.끝으로 박채아 의원은 “특정감사는 누군가의 잘못을 미리 단정하기 위한 것이 아니라, 제기된 의혹을 객관적으로 검증하고 잘못된 부분이 있다면 바로잡기 위한 것”이라며 “경북도는 도의회와 도민의 문제 제기를 엄중하게 받아들이고, 공정하고 철저한 감사를 통해 경북행복재단이 도민의 신뢰를 회복할 수 있도록 해야 한다”고 밝혔다.류정임 리포터