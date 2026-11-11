황철규 서울시의회 문화체육관광위원장, 서울시태권도협회 정상화 추진…“선거제도 바로잡고 협회 전면 쇄신해야”

행정사무감사에 협회 전 회장·부회장, 서울시체육회 사무처장 증인으로 불러 갈등 해법 모색

선거 공정성·이사회 투명성·재정 투명성·비위 척결 담은 혁신안 제출받아

12월 중순 문화체육관광위원회 주최 간담회서 현 집행부와 비판 측 한자리에…정상화 방안 논의

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서울특별시의회 문화체육관광위원회 황철규 위원장(국민의힘·성동4)은 수년째 내홍을 겪고 있는 서울시태권도협회 정상화에 나섰다. 황 위원장은 지난 10일 행정사무감사에서 협회 전 회장과 전 부회장, 서울시체육회 사무처장 등을 증인으로 불러 갈등의 원인을 짚고 협회를 바로세울 방안을 모색했다.서울시태권도협회를 둘러싼 문제는 제10대 서울시의회부터 8년 동안 거듭 제기돼 왔다. 황 위원장은 “서울시태권도협회는 오랫동안 비정상적으로 운영돼 왔다”며 “갈등 당사자들을 한자리에 불러 그동안 제기된 의혹을 공개적으로 짚고 정상화의 해법을 찾고자 했다”고 밝혔다.황 위원장은 정상화의 출발점으로 선거의 공정성을 꼽았다. 황 위원장은 2023년 협회장 보궐선거 당시 불거진 의혹을 거론하며 “재판 과정에서 핵심 진술이 번복된 만큼 서울시체육회가 조사위원회를 열어 시시비비를 가렸어야 한다”고 지적했다. 서울시체육회 사무처장도 조사위원회를 열지 않은 점을 인정했다.황 위원장은 서울시태권도협회 상근부회장의 불성실한 근무 실태에 대해서도 문제를 제기했다. 협회 처무규정에는 근무시간을 공무원에 준하도록 명시돼 있지만, 최근 3년간 상근부회장이 정해진 근무시간을 준수한 날은 단 3일에 그쳤다. 오후 5시 이전에 퇴근하거나 퇴근 기록 자체가 확인되지 않은 날도 200일을 넘었다. 황 위원장은 “연간 최대 5500만원의 보수를 받는 상근부회장이 이처럼 부실하게 근무하고 있는데도 체육회는 실태조차 제대로 파악하지 못했다”며 감독 책임을 추궁했다. 이에 서울시체육회 사무처장은 “향후 철저히 관리하겠다”고 답변했다.황 위원장은 앞서 협회 내부 갈등을 겪고 있는 양측에 조직 정상화를 위한 혁신 방안 제출을 요구한 바 있다. 이에 따라 마련된 혁신안에는 ▲선거 공정성 확보 및 선거관리 제도 전면 개편 ▲총회와 이사회 등 주요 의사결정 기구의 투명성 및 민주적 운영 강화 ▲재정 운영의 투명성 확보와 방만한 운영 근절 ▲각종 비위 근절 및 스포츠 공정 시스템 정착 등의 내용이 포함됐다.해당 혁신안은 오는 12월 중순 문화체육관광위원회가 주최하는 간담회에서 본격적으로 논의될 예정이다. 이 자리에는 협회 현 집행부와 비판 측 관계자들이 함께 참석한다. 황 위원장은 “지금까지 제기된 각종 의혹을 충분히 논의하고 혁신 방안에 대한 합의가 이뤄진다면 협회 정상화의 계기를 마련할 수 있을 것”이라고 밝혔다.끝으로 황 위원장은 “태권도는 서울 시민과 어린이들의 일상에 깊이 자리 잡은 대표적인 생활체육 종목인 만큼 협회의 신뢰 회복이 시급하다”며 “문화체육관광위원회도 양측의 목소리를 충분히 청취하고 협회가 정상화되는 과정을 책임 있게 점검하겠다”고 강조했다.김지수 리포터