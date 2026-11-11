김회철 경기도의원 “마도119안전센터, 전문인력·장비 확보 함께 준비해야”



▲김회철 경기도의원이 10일 실시된 용인·화성소방서 현지 행정사무감사에서 소방시설 확충 및 화재예방 관리 실태를 점검하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 소속 김회철 의원(더불어민주당, 화성6)은 10일(화) 제395회 정례회 2026년도 행정사무감사 일정으로 용인소방서와 화성소방서를 찾아 소방시설 확충 현황과 화학사고 대응체계, 화재예방 관리 실태 전반을 점검했다.이날 김회철 의원은 화성소방서 현지감사에서 지난 2024년 발생한 아리셀 공장 화재 이후 화학사고 대응역량을 높이기 위해 추진되고 있는 마도119안전센터 건립사업의 진척도를 확인했다. 화성소방서 측은 오는 2029년 5월 완공을 목표로 해당 사업을 진행 중이며, 화학구조 기능을 수행하기 위해 전문인력 43명과 소방차량 6대를 배치할 계획이라고 보고했다.이에 대해 김 의원은 “건축물 등 시설을 갖추는 것도 중요하지만 전문인력과 특수장비 역시 함께 준비해야 한다”며 “개소 시점에 맞춰 현장에서 바로 활용할 수 있도록 인력과 장비 확보에 차질이 없도록 해달라”고 주문했다.이어 2027년 7월 개서를 목표로 건립이 추진 중인 화성동부소방서와 관련해서는 지역의 지리적 특성과 현장 소방 수요를 반영해 관할구역을 합리적으로 설정해야 한다고 짚었다. 또한 이날 현장에서 진행된 무인소방로봇 시연과 운영 실태를 살펴본 뒤, 향후 관련 장비 도입 확대에 대비해 전문 운용인력을 체계적으로 양성할 필요가 있다고 제언했다.한편 앞서 진행된 용인소방서 감사에서는 관내 창고시설 1,344곳을 대상으로 한 화재안전관리 실태를 집중 점검했다. 김 의원은 올해 9월까지 진행된 화재안전조사 81건 가운데 24건에서 불량사항이 적발된 점을 지적하며, 이에 대한 시정조치 완료 여부와 후속 관리 현황을 질의했다.이와 관련해 용인소방서장은 지적된 불량사항에 대한 개선조치를 모두 마쳤으며, 현재 특급 창고시설 6곳을 포함한 고위험 시설 8곳을 대상으로 중점 관리를 실시하고 있다고 답변했다.끝으로 김 의원은 “인구 증가와 도시 확장에 따라 소방 수요도 변화하고 있는 만큼 지역 특성에 맞는 대응체계를 갖춰야 한다”며 “화재예방과 현장 대응을 위해 애쓰는 소방공무원들의 노고에 감사드린다”고 밝혔다.양승현 리포터