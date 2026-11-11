안광률 경기도의원 “종자 한 톨, 정보 한 줄에도 농업인 신뢰 걸려”



▲안광률 경기도의원이 10일 열린 경기도농업기술원 및 경기도종자관리소 대상 행정사무감사에서 투명한 정보공개와 종자 관리 대책을 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 소속 안광률 의원(더불어민주당, 시흥1)은 10일(화) 경기도농업기술원과 경기도종자관리소를 상대로 진행된 2026년도 행정사무감사에서 양 기관의 행정정보 공개 실태와 종자 보급 관리 체계의 문제점을 짚으며, 농업인이 신뢰할 수 있는 투명한 행정 운영을 촉구했다.이날 안광률 의원은 먼저 종자관리소와 농업기술원의 홈페이지 운영 실태를 지적하며 정보공개의 확대 필요성을 강조했다. 특히 종자관리소의 경우 별도의 홈페이지가 구축돼 있지 않아 일선 농업인들이 종자 관련 민원을 전화로만 문의하고 처리해야 하는 불편을 겪고 있다며 개선을 주문했다. 이에 대해 이완석 종자관리소장은 홈페이지를 구축해 농업인들의 이용 불편을 줄일 수 있도록 노력하겠다고 답했다.이어 농업기술원에 대해서는 기관 홈페이지 내에 계약·입찰 정보와 업무추진비 집행 내역 등 기본적인 행정정보가 게시되지 않고 있는 점을 지적했다. 안 의원은 “도민이 기관 홈페이지에서 기본 정보조차 확인할 수 없다면 투명하지 않은 기관으로 비칠 수 있다”고 짚었으며, 조정주 농업기술원장은 홈페이지 운영 체계를 정비해 행정정보를 보다 적극적으로 공개하겠다고 밝혔다.아울러 안 의원은 지난 2025년 국립식량과학원을 통해 김포시에 보급된 벼 종자가 당초 예정된 ‘한가득’ 품종이 아닌 ‘삼광’ 품종으로 잘못 공급됐던 사례를 거론했다. 조정주 농업기술원장이 해당 사안은 국립식량과학원과 김포시 간에 원만히 해결된 것으로 파악하고 있다고 답변하자, 안 의원은 “농가가 농사를 다 지은 뒤에야 품종이 다르다는 사실을 알게 된 만큼 실제로 해결된 것이 맞느냐”고 반문했다. 그러면서 경기도 차원의 종자 공급 과정에서도 유사한 착오가 되풀이되지 않도록 농업기술원과 종자관리소가 철저한 관리 대책을 수립할 것을 요구했다.끝으로 안광률 의원은 “종자 한 톨, 정보 한 줄에도 농업인의 신뢰가 걸려 있다”며 “농업기술원과 종자관리소가 농업인이 가장 먼저 믿고 찾는 기관이 될 수 있도록 투명하고 책임 있는 행정을 펼쳐 달라”고 당부했다.양승현 리포터