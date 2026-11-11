최종부 서울시의원 “오세훈표 글로벌 서울, 세계가 배우는 도시로 도약”

해외 인재 유치·서울 우수정책 확산 등 글로벌도시 경쟁력 강화 성과 조명

서울야외도서관·서울체력장 해외 진출… 도시외교의 실질적 성과 강조

“세계의 정책을 배우던 서울에서, 세계가 배우는 서울로”



11일 제340회 정례회 도시계획균형위원회 글로벌도시정책관 행정사무감사에서 글로벌도시정책관에게 질의하는 최종부 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 최종부 의원(국민의힘·비례대표)은 11일 제340회 정례회 도시계획균형위원회 글로벌도시정책관 행정사무감사에서 오세훈 서울시장이 추진해 온 글로벌도시 정책의 성과를 조명하고, 해외 인재 유치와 우수정책의 국제적 확산을 서울의 경쟁력 강화로 연결할 것을 주문했다.최 의원은 “오세훈 시장이 외국인 정책을 단순한 생활지원에서 인재 유치와 경제성장의 관점으로 확대한 것은 중요한 정책적 판단”이라며 “글로벌도시 정책은 서울의 미래 성장동력을 확보하기 위한 전략”이라고 평가했다.먼저 올해 84개국에서 1335명이 몰려 최종 28명이 선발된 서울 테크 스칼러십 사업을 짚으며 해외 우수 인재 확보의 시급성을 역설했다. 서울시 재정으로 유치한 인재들이 지역 내 기업과 연구 기관에서 곧바로 역량을 발휘해야 한다고 지적하며, 단순한 장학생 선발 실적에 머물지 않고 졸업 후 취업과 안정적인 정착까지 철저히 사후 관리해야 한다고 주문했다.이어서 서울의 우수 행정 모델을 세계로 전파하는 서울 ODA 챌린지 사업에 주목했다. 올해 서울시는 엘살바도르 산살바도르와 인도네시아 반다아체에 서울야외도서관을, 키르기스스탄 비슈케크에 서울체력장 모델을 도입하는 사업을 진행 중이며, 태국 방콕에서는 서울형 보행안전 정책을 바탕으로 한 기술 지원을 이어가고 있다.최 의원은 “과거에는 우리가 선진국의 도시정책을 배우는 입장이었지만, 이제는 서울의 정책이 해외 도시의 발전 모델로 주목받고 있다”라며 “이러한 변화가 지속적인 도시협력과 서울기업의 해외 진출 기회로 이어져야 한다”라고 강조했다.외국도시 공무원 초청연수 사업의 예산 운영에 대해서도 개선을 주문했다. 최 의원은 연수 만족도가 최근 3년간 5점 만점에 4.6점 이상을 기록한 점을 긍정적으로 평가하면서도, 외빈초청여비가 2024년 32.4%, 2025년 24.5% 불용된 상황에서 올해 예산이 전년보다 17.6% 증액된 점을 지적했다. 이어 “사업의 필요성은 인정하지만 예산 편성 역시 실제 초청 수요와 운영방식을 반영해야 한다”며 “국제교류의 성과를 높이는 동시에 예산 집행의 효율성도 확보해야 한다”고 당부했다.끝으로 최종부 의원은 “세계의 정책을 배우던 서울에서, 세계가 배우는 서울로 나아가고 있다”라며 “이것이 오세훈 시장이 추진하는 글로벌 서울의 방향”이라고 강조했다. 덧붙여 “해외 인재가 서울기업의 경쟁력이 되고, 서울의 우수정책이 해외 진출의 기회로 이어질 수 있도록 집행부가 적극적으로 노력해 달라”고 밝혔다.류정임 리포터