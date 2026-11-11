양송이 서울시의원 “특수교육대상 학생도 배우고 싶은 과목 선택할 권리 있어… 방과후 교육 기회 확대해야”

특수학교·특수학급 방과후 프로그램 전년 대비 69개, 참여인원 1406명 감소

지역 연계 방과후교실 25개 자치구 중 14개 구에만 운영… 교육 기회 격차 지적

“학생의 가능성을 제한하는 교육환경 아닌, 학생의 가능성에 맞춰 변화하는 교육환경 필요”



지난 10일 열린 제340회 정례회 교육위원회 행정사무감사에서 평생진로교육국장에게 질의하는 양송이 부위원장. 서울시의회 제공

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서울시의회 양송이 교육위원회 부위원장(더불어민주당, 영등포4)은 지난 10일 열린 제340회 정례회 교육위원회 행정사무감사에서 특수교육대상학생의 방과후학교 운영 현황을 점검하고, 장애 여부나 거주 지역에 관계없이 학생들이 원하는 교육을 받을 수 있도록 지원체계를 개선할 것을 촉구했다.서울시교육청 제출자료에 따르면, 특수학교 및 특수학급의 방과후교실 프로그램은 2025년 2359개에서 2026년 2290개로 69개(2.9%) 감소했다. 프로그램별 참여인원 합계도 같은 기간 1만 3745명에서 1만 2339명으로 1406명(10.2%) 줄어든 것으로 나타났다.이에 양 부위원장은 “단기간에 프로그램과 참여인원이 감소한 원인이 학생 수와 수요 변화 때문인지, 학교별 운영 여건이나 예산 지원의 문제인지 면밀한 분석이 필요하다”며 “특수교육대상학생의 다양한 교육 수요를 반영해 프로그램 운영을 확대하고 소인수 강좌에 대한 지원도 강화해야 한다”고 강조했다.특수교육대상학생도 일반 방과후학교 프로그램을 신청할 수는 있으나 현장 참여 과정에서는 여러 한계가 있음을 짚었다. 인기 강좌의 높은 진입 장벽과 장애 학생 지도에 대한 강사의 역량 부족 우려로 신청을 포기하는 사례를 거론하며, 강사 대상 전문성 연수와 현장 보조인력 배치 등 실질적인 참여 여건을 마련할 것을 요청했다.또한 지역 기관과 연계한 방과후교실 운영에 심각한 지역별 편차가 나타나고 있음을 짚었다. 2026년 기준 전체 32개 운영 기관이 25개 자치구 중 14개 구에만 편중되어 있어, 나머지 11개 구에는 관련 기관이 전무한 실정이다.양 부위원장은 “특수교육대상학생의 교육 기회가 거주 지역에 따라 달라져서는 안 된다”며 “체육·미술·음악 등 기존 프로그램뿐 아니라 AI·디지털교육, 독서교육, 창의로봇 등 학생과 학부모가 원하는 다양한 분야로 교육 선택권을 확대해야 한다”고 강조했다.아울러 특수교육대상학생을 위한 각종 바우처와 교육지원 제도가 실제 필요한 기관과 프로그램에서 효율적으로 활용되도록 연계기관을 늘리고 지원 접근성을 높일 것을 요청했다. 이에 서울시교육청 평생진로교육국장은 지역 연계기관을 지속해서 발굴하고 학생과 학부모의 수요를 적극 반영한 프로그램 확대 방안을 검토하겠다고 밝혔다.끝으로 양송이 부위원장은 “장애가 있다는 이유로, 학생 수가 적다는 이유로, 거주 지역에 교육기관이 없다는 이유로 배움의 기회가 제한되어서는 안 된다”며 “특수교육대상학생이 교육환경에 맞추는 것이 아니라 교육환경이 학생들의 가능성에 맞춰 변화할 수 있도록 서울시교육청이 실효성 있는 대책을 마련해야 한다”고 당부했다.류정임 리포터