송건우 서울시의원 “서울시 어울림플라자, 개관 성과 넘어 실질적인 운영지표 마련해야”

제340회 정례회 행정사무감사에서 어울림플라자 운영 실태와 장애인 이용 편의 점검

장애인 이용 비중 5.3%… 시설 안전·동행지원·장애인 수영강좌 폐강 문제 지적

프로그램 목표·예산 집행률 100% 전망… “성과·예산 자료 신뢰성 의문”



송건우 서울시의원

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서울시의회 보건복지위원회 송건우 의원(국민의힘, 양천2)은 지난 10일 열린 제340회 정례회 행정사무감사에서 서울시 어울림플라자의 운영 실태를 점검하고, 장애인의 실질적인 이용 편의와 안전을 반영한 성과관리 체계 마련을 주문했다.송 의원은 어울림플라자가 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 복합시설임에도 전체 이용 실적 중 장애인 비중은 5.3%에 그친다고 짚었다. 도서관 등 개관 이후의 운영 성과는 긍정적으로 평가하면서도, “장애인과 비장애인이 함께 이용하는 이 시설의 성과를 단순히 방문자 수만으로 판단할 수는 없다”며 실제 이용 과정에서의 접근성과 안전을 살펴야 한다고 강조했다.시설 안전관리와 관련해서는 2025년 시범운영 당시 지적되었던 공연장 난간, 휠체어 이동 동선, 비상대피 체계 등의 개선 여부를 점검했다. 아울러 소방시설 점검에서 지적된 67건의 조치 현황과 수영장 타일 파손으로 인한 이용자 부상 사고를 언급하며, 제출된 자료에 시설 하자와 장비 미가동 항목이 모두 ‘해당 없음’으로 기재된 경위를 추궁했다.장애인 이용지원 측면에서는 수영장·체력단련실과 동행지원 서비스 간의 운영시간 불일치를 짚어보며, 이른 아침과 야간 시간대의 지원 체계를 살폈다. 이와 함께 시각장애인과 발달장애인 수영강좌가 각각 2개 반씩 폐강된 사례를 지적하며, 장애인 프로그램이 차질 없이 운영되도록 모집 및 운영 방식을 전면 개편할 것을 촉구했다.프로그램 성과관리 방식에 대한 개선도 요구했다. 도서관과 문화예술관, 체육관, 교육연수팀의 총 54개 과정이 일제히 목표 달성률 100%로 기재된 점을 꼬집으며, 단순한 프로그램 개설 실적 나열만으로는 실제 참여 현황이나 강좌 폐강 등의 현장 문제를 제대로 파악하기 어렵다고 비판했다.예산 집행계획의 적정성도 살폈다. 9월 말 기준 운영비 집행률은 47.1%에 그쳤으나, 연말 전망에서는 모든 항목의 집행률을 100%, 예상 불용액을 0원으로 기재했다. 특히 국내여비 580만원 중 30만 2000원만 집행됐음에도 연말 전액 집행을 예상한 사례를 들어, 일률적인 집행 전망이 예산자료의 신뢰성을 떨어뜨릴 수 있다고 지적했다.끝으로 송건우 의원은 개관 초기의 운영상 어려움은 이해한다면서도, 어울림플라자가 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 복합시설이라는 조성 취지에 맞게 운영돼야 한다고 강조했다. 이어 단순한 이용 실적이나 프로그램 개설 건수를 넘어 실제 이용자의 접근성과 안전, 프로그램 운영성과 등을 확인할 수 있는 실질적인 운영지표를 마련하고, 개관 이후 드러난 문제점을 지속적으로 보완해 줄 것을 당부했다.류정임 리포터