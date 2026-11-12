지분적립형 주택 첫 청약 100대 1 경쟁

1순위 72가구 모집에 7233건 접수

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경기 수원 광교신도시에 국내 최초로 도입된 지분적립형 주택의 공공분양 1순위 청약에 7200명 이상 몰리면서 경쟁률이 100 대 1을 넘었다.11일 경기주택도시공사(GH)에 따르면 전날 진행된 ‘광교 자연앤 센트레빌’ 1순위 청약 결과, 지분적립형 분양주택 청약 72가구 모집에 7233건이 접수돼 100.46 대 1의 경쟁률을 기록했다.함께 청약을 받은 전용 84㎡ 공공분양은 90가구 모집에 1만 6587건이 접수돼 평균 184.3 대 1의 경쟁률을 보였다. 공공분양 84㎡ 일반공급에는 소득·자산 제한이 적용되지 않는 데다 당첨 후 분양대금을 내면 온전한 소유권을 확보할 수 있다는 점에서 청약률이 상대적으로 높았다.앞서 9일 진행된 특별공급에서는 지분적립형 168가구 모집에 1만 1985건이 접수돼 71.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 공공분양에는 없는 청년 특별공급으로 36가구가 배정됐다.광교신도시 A17블록에 들어설 이 단지는 전체 600가구 중 전용면적 59㎡ 240가구를 모두 지분적립형으로 공급한다. 전용 59㎡ 분양가는 6억 5010만~6억 8440만원으로 인근 같은 면적의 아파트와 비교하면 절반 수준이다.지분적립형 분양주택은 지분 25%를 먼저 취득한 뒤 분양대금을 20~30년 동안 4~5년 간격으로 나눠 내면서 주택 지분을 단계적으로 분할해 취득하는 방식이다. 지분적립형 분양주택은 2020년 문재인 정부 8·4대책에서 처음 언급된 뒤 같은 해 11월 황희 더불어민주당 의원이 대표 발의한 주택법 개정안에 제도적 근거가 담겼다. 해당 법안은 2021년 4월 국회 본회의를 통과하며 제도적 기반이 마련됐지만 그동안 시행 사례는 없었다.안승순 기자