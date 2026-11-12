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179쌍 맺은 ‘서울팅’… 올 마지막은 DDP서

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전시 보고 산책… 150명 참가

지난 2년 동안 179쌍의 커플을 이어준 서울시의 미혼남녀 만남 프로그램 ‘서울팅’이 올해 마지막 행사를 12일 동대문디자인플라자(DDP)에서 연다. 시는 처음으로 참가 인원을 100명에서 150명으로 늘렸다.

9일 시에 따르면 ‘서울팅 2.0, 설렘 인(in) 서울, DDP편’은 서울의 대표 문화·디자인 공간인 DDP에서 올해를 새로운 만남으로 마무리할 수 있도록 기획됐다. 프로그램은 DDP 전시·디자인 공간 관람, 취향 맞춤 1대1 데이트, DDP 인근 도심 야경 산책 등으로 구성된다.

시 관계자는 “특별한 이벤트에 대한 부담보다 편안한 대화와 공감 속에서 서로를 알아갈 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다.

주민등록상 서울에 사는 25~45세 미혼(초혼) 남녀 중 직장인·개인사업자·프리랜서 등 경제활동에 종사하는 사람이 참가 대상이다. 남녀 각 75명씩 총 150명을 뽑는다.

신청은 12일 오전부터 30일까지 탄생육아 몽땅정보통 또는 홍보물 내 QR코드로 하면 된다. 참가자는 자격 요건을 확인한 후 무작위 추첨으로 뽑는다. 결과는 12월 8일 개별 통보한다.


송현주 기자
2026-11-12 18면
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