해외도 주목하는 ‘동물복지’ 1번지 순천

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반려동물문화센터, 전국서 견학
일본 7개大 연구팀 현장 방문


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반려견을 이해하며 함께 노는 ‘찾아가는 교감캠프’에 참여한 아이들이 활동견과 시간을 보내고 있다.
순천시 제공.


순천시 조곡동에 위치한 반려동물문화센터가 차별화된 동물복지 정책과 모범적인 운영 노하우를 바탕으로 국내 지자체뿐만 아니라 일본 학계까지 주목하는 동물복지 선도 거점으로 자리매김하고 있다.

11일 시에 따르면 2023년 8월 개관 이후 전국 각지에서 견학 요청이 잇따르고 있다. 2025년 19건(160명)에 이어 올해도 현재까지 12건(187명)이 다녀가는 등 총 347명의 관계자가 우수 운영 사례를 배우기 위해 센터를 찾았다.

반려견 샤워시설과 실내놀이터 등이 갖춰진 반려동물문화센터에는 수의사 2명이 유기동물을 치료하는 공공진료소가 들어서 있다.

장애인과 기초수급자 등에 대해서는 최대 70% 진찰 할인 혜택을 준다. 유기견·유기묘 예방접종과 건강검진을 하고 있다. 유기견·유기묘의 입양 상담과 입양을 지원하고 있다.

활동견과의 교감활동을 통해 생명존중과 배려, 치유의 가치를 자연스럽게 익힐 수 있는 교육 프로그램 ‘찾아가는 교감캠프’(사진)도 인기리에 운영 중이다. 올 한 해 어린이집·유치원 등 60개소에서 4000여명이 찾았다.

이 같은 관심은 해외로도 이어지고 있다. 지난 6일에는 도쿄대학 오노즈카 토모지 교수를 비롯해 도요대, 교토대 등 일본 주요 7개 대학 교수진으로 구성된 학술 연구팀이 센터를 방문했다.

한국과 일본의 길고양이 정책 및 공존 문화를 비교 연구 중인 연구팀은 수도권 중심의 정책을 넘어 순천시가 추진 중인 유기적인 민·관 협력 실태에 주목해 방문을 공식 요청했다.

연구팀은 센터를 둘러본 뒤 시 관계자들과 간담회를 갖고, 길고양이 중성화 사업 추진 성과, 길고양이 급식소 관리 체계, 캣맘·활동가와의 협력 및 소통 사례, 주민 갈등 해소 방안 등 순천시만의 현장 중심 동물복지 행정 노하우를 공유받았다.

시 관계자는 “세계적인 학자들로 구성된 연구팀이 순천시의 동물복지 행정을 학술적 우수 사례로 주목해 준 것에 큰 보람을 느낀다”며 “앞으로도 사람과 동물이 상생하는 반려친화도시로서 성숙한 반려문화를 확산하고 실효성 있는 동물보호 정책을 지속해서 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.

순천 최종필 기자
2026-11-12 18면
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