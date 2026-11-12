해운대 앞바다에 해상관광택시 달린다

11일 시험 운항·내년 하반기 목표



부산해상관광택시가 11일 부산 해운대구 APEC나루공원 승선장에서 출발해 광안리와 해운대 해상을 둘러보는 시범운항에 나서고 있다. 2026.11.11.

뉴시스

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수영강·광안리·해운대 일원을 바닷길로 연결하는 부산해상관광택시(사진)가 본격 운항에 앞서 11일 시험 운항했다. 부산시는 해상관광 활성화와 새로운 해상 이동 수단 도입을 위해 해상관광택시 도입을 추진 중이다.오전과 오후, 총 2회에 걸쳐 진행된 시험 운항은 핵심 해양관광 거점인 수영만 권역을 연결하는 해상관광택시 운항 코스를 점검하고 사업 추진 상황 등을 시민과 관광객에게 알리기 위해 마련됐다. 운항 노선은 APEC나루공원 승선장이 있는 수영강에서 출발해 광안리와 해운대 일원을 차례로 경유한 뒤 다시 수영강으로 돌아오는 코스로, 구간별 15분씩 총 45분이 소요됐다.부산해상관광택시는 50인승 이하 친환경 선박 6척과 승선장 3곳 규모로 추진된다. 2027년 하반기 준공을 목표로 주승선장 1곳(수영강)과 보조승선장 2곳(광안리·해운대) 등 3곳의 기반 시설을 조성한다. 민간 사업자인 ㈜요트탈래는 50인승 이하 친환경 선박 6척을 건조해 2028년 1월까지 확보할 계획이다.시와 사업자는 기반 시설 조성이 마무리되는 시점에 맞춰 건조가 완료된 선박을 우선 투입, 본격 운항에 나설 계획이다. 나윤빈 시 관광콘텐츠산업국장은 “해상관광택시는 새로운 이동 수단이자 관광콘텐츠로서 부산의 관광 매력을 한층 높일 것”이라며 “이번 시험 운항에서 제시된 의견을 반영해 본격 운항 시에는 시민들이 더 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.부산 신정훈 기자