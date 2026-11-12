노연수 서울시의원 “서울에너지공사 변전실 사고, 한전과 소통 체계 전면 개선해야”

전력 계통 전환 중 지락전류 발생으로 복구비 1억 3000여만 원 투입

대규모 정전 및 주민 피해 아찔한 위기

전화 통화 여부에 의존하는 주먹구구식 위기 대응 지적 및 매뉴얼 수립 촉구



제340회 정례회 서울에너지공사 대상 행정사무감사에서 서울에너지공사 사장에게 질의하는 노연수 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 서울에너지공사 대상 행정사무감사에서 지난 7월 발생한 동부지사 변전실 사고의 허술한 대응 과정을 짚고, 한전과의 소통 체계 및 위기 대응 매뉴얼의 수립을 촉구했다.노 의원은 지난 7월 27일 오후 서울에너지공사 동부지사 변전실에서 수전 방식 변경 작업 도중 일어난 지락전류 사고를 도마 위에 올렸다. 이번 사고로 양측 설비가 망가져 긴급 복구비만 1억 3700여만 원이 쓰였다. 인근 아파트와 영화관 등에서 엘리베이터 멈춤과 정전 민원이 잇따라 접수되는 등, 자칫 동부권 전체의 대형 전력 마비로 번질 뻔한 아찔한 위기였다.이에 대해 에너지공사 사장은 해명에 나섰다. 연례적으로 두 차례 진행하는 계통 전환 작업 중 한전과 통화를 시도했으나 연결되지 않았고, 이를 준비가 끝난 상태로 오인해 선로를 접속하려다 사고를 자초했다고 설명했다.노 의원은 “전화 통화가 원활하지 않음에도 안전 확인 절차를 거치지 않은 채 작업을 강행하는 것이 공사가 말하는 안전관리인가”며 “단순히 전화 수신 여부에만 의존하여 대규모 전력 사고 위험을 방치한 것은 명백한 인재(人災)”라고 지적했다.끝으로 노연수 의원은 “다행히 동절기 난방열 공급 중단이나 대규모 주민 정전 사태로 번지지는 않았으나, 언제든 반복될 수 있는 심각한 구조적 문제”라며 “현재 진행 중인 내부 감사를 통해 명확한 진상을 규명하는 한편, 한전과의 상시 비상 소통 라인을 제도화하고 실효성 있는 위기 대응 매뉴얼을 즉각 수립해 달라”고 주문했다.류정임 리포터