서울시의회, 호놀룰루시의회 대표단 초청… 도시 간 교류 확대방안 논의

임만균 의장, 11일 토미 워터스 미국 호놀룰루시의회 의장 등 대표단 면담

2023년 양 의회 MOU 체결 이후 교류 지속… 우수 정책 공유 협력 강화 약속

“단순 우호교류 넘어 공통과제 함께 고민, 실질적 성과 만들어가길 기대”



임만균 서울시의회 의장이 지난 11일 미국 호놀룰루시의회 대표단과 대화를 나누고 있다. 서울시의회 제공



임만균 서울시의회 의장이 지난 11일 토미 워터스 미국 호놀룰루시의회 의장과 기념사진을 촬영하고 있다. 서울시의회 제공



임만균 서울시의회 의장이 지난 11일 미국 호놀룰루시의회 대표단과 기념사진을 촬영하고 있다. 서울시의회 제공

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서울시의회(의장 임만균)는 지난 11일 토미 워터스(Tommy Waters) 미국 호놀룰루시의회 의장을 비롯한 대표단을 초청해 의회 간 교류 협력 확대 방안을 논의했다.서울시의회와 호놀룰루시의회는 지난 2013년 교류협력의향서(LOI)를 시작으로 인연을 쌓았으며, 2023년 10월에는 체결 10주년을 기념하는 양해각서(MOU)를 체결해 협력의 깊이를 더했다. 이후 양 의회는 꾸준히 상호 방문을 이어오며 우호 관계를 다져왔다.제12대 서울시의회 출범 이후 마련된 이번 초청 방문은 상호결연도시인 호놀룰루시의회와의 관계를 공고히 하고, 양 도시의 정책적 경험을 폭넓게 나누기 위해 추진됐다. 호놀룰루시의회 대표단은 지난 7일부터 5박 6일간의 일정으로 서울에 머물며 의장단 공식 면담을 소화하고 주요 정책 현장을 직접 방문했다.방문 기간 동안 대표단은 서울숲과 서울 AI 허브 등을 찾아 서울시의 도시공간 조성 및 관리 방안을 꼼꼼히 살폈다. 아울러 친환경 교통 체계와 인공지능 기반의 산업 및 정책 생태계 현장도 두루 시찰했다.임만균 의장은 “서울과 호놀룰루는 태평양을 사이에 두고 멀리 떨어져 있지만 오랜 시간 우정을 쌓아온 특별한 도시”라며 “그동안 다져온 양 의회의 신뢰와 인연을 바탕으로, 앞으로는 단순한 우호교류를 넘어 도시가 직면한 공통 과제를 함께 고민하고 실질적인 정책 성과를 만들어 가길 기대한다”라고 말했다.아울러 “하와이에 ‘비가 없으면 무지개도 없다(No Rain, No Rainbow)’라는 속담이 있다고 들었다”며 “기후위기, 교통, 주거 등 서울과 호놀룰루가 마주한 문제를 함께 풀어나가 두 도시 시민 삶에 희망의 무지개를 함께 띄우자”라고 덧붙였다.한편, 서울시의회는 지난 4월 상호결연도시인 호주 뉴사우스웨일스(NSW)주의회 대표단을 초청해 교류 활성화 방안을 논의하고, 지난달에는 마가렛 비즐리(Margaret Beazley) 주총독을 만나 교류․협력 발전 방향에 대한 의견을 나누는 등 해외 자매도시 의회와의 협력을 꾸준히 넓혀가고 있다.류정임 리포터