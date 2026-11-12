윤유진 서울시의원 “잠실고 최소 3학급 증설 필요… 잠실중 과밀 해소 대책도 서둘러야”

잠실4동 학령인구 2년 새 약 36% 증가… 윤 의원, 지역 수요에 맞는 학급 증설 요구

잠실중 개축 등 대안 구체화 촉구 및 추경에 반영된 교육환경영향평가 내실 있게 추진 주문



질의하는 윤유진 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(국민의힘, 송파1)은 지난 11일 서울시교육청 행정사무감사에서 서울교육청을 상대로 잠실고등학교 최소 3학급 증설과 잠실중학교 과밀 해소 대책 마련을 촉구했다.윤 의원은 행정사무감사 첫날 교육감이 밝힌 잠실고 학급 증설 방침을 재확인하며 “학급 증설 자체도 중요하지만, 실제 늘어난 교육 수요를 수용할 수 있는 규모인지가 핵심”이라고 강조했다.윤 의원이 제시한 자료에 따르면 잠실4동 학령인구는 올해 9월 기준 5022명으로 2년 전 3695명보다 1327명 늘어나 약 36%의 증가율을 보였다. 윤 의원은 지난 10월 직접 개최한 잠실고등학교 학급 증설을 위한 학부모 토론회에서 다뤄진 분석 결과를 바탕으로 추가 학급 수요의 배경을 설명했다.증가한 학령인구를 초등학교 1학년부터 고등학교 3학년까지 12개 연령 집단으로 균등하게 나누면 연령별 평균 증가 규모는 약 110명에 달한다. 여기에 지난년도 잠실중학교의 일반고 진학률 66.6%를 대입하면 약 73명의 추가 진학 수요가 발생한다는 추산이다. 윤 의원은 이러한 현장 수요를 감안할 때 단순한 1학급 증설 조치로는 턱없이 부족하므로 최소 3학급 이상의 증설이 반드시 필요하다고 촉구했다.서울교육청 교육행정국장은 교원 감축 기조에 따른 실무적 어려움을 토로하면서도 학교 측과의 증설 약속을 이행하기 위해 가용한 모든 노력을 기울이겠다고 답했다. 아울러 향후 구체적인 추진 상황을 별도로 보고하겠다는 입장을 밝혔다.이와 함께 윤 의원은 잠실중학교의 심각한 과밀학급 문제에 대한 조속한 개선책 마련을 요구했다. 서울시 전체의 학령인구는 감소 추세에 있으나 대규모 재건축 사업으로 유입 학생이 급증한 특정 지역에는 일반적인 기준과 다른 별도의 맞춤형 대응이 시급하다는 지적이다.윤 의원은 지난 8월 5분 자유발언과 교육위원회 질의, 예한교회에서 열린 학부모 간담회 등을 통해 교육시설 확충을 요청해왔다며, 교육청이 주도적으로 대안을 마련해야 한다고 주문했다. 교육행정국장은 잠실중 개축, 학교 이전·위치 변경 등 여러 대안을 함께 검토하고 있다고 설명했다.또한 “과밀학급 해소는 교실에 책상 몇 개를 더 놓는 문제가 아니다”라며 “학생 맞춤형 교육을 위해 교사가 학생 한 명 한 명의 이해도를 확인하고 개별 지도할 수 있는 여건을 마련해야 한다”고 강조했다. 아울러 지난 추경에 반영한 잠실중 교육환경영향평가를 내실 있게 추진해 실효성 있는 대안으로 연결할 것을 주문했다.질의를 마치며 윤유진 의원은 “학생이 늘어난 지역에 필요한 교육 여건을 제때 갖추는 것이 교육청의 역할”이라며 “검토가 길어지는 동안 학생들이 불편을 감당하지 않도록, 구체적인 추진 일정과 실행 결과를 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.류정임 리포터