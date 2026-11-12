“얼마나 어려우면”…벼랑 끝 경기도, 내년 공무원 인건비 9개월분만 편성



경기도청 전경

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추미애 지사가 취임 달포 만에 재정 비상 상황을 선언할 정도로 심각한 재정난을 겪는 경기도가 내년도 본예산안에 본청 공무원 인건비를 9개월치만 편성한다.홍은광 경기도 대변인은 12일 ‘2027년 본예산 공무원 인건비 미편성’과 관련해 “경기도 2027년 본예산에 소방과 도의회 소속을 제외한 공무원 인건비를 일부만(9개월분) 편성한 것은 사실이다”며 “이는 재정 위기 상황에서 도민의 삶을 지키기 위한 절박한 결정으로, 생명·안전·취약계층·필수 민생 예산을 최우선 배정한 ‘민생 배수진’ 예산”이라고 다시 한번 강조했다.그러면서 “경기도는 기금 예치금, 지방채 발행, 세출 구조조정 등 가용자원을 최대 확보해 민생 예산에 집중 투입하고 있다”며 “여러 특단의 조치에도 재정 여력에 한계를 드러내고 있는 상황에서 공무원 인건비 일부 미편성은 필수 민생을 도정의 최우선에 둔 비상 재정 운용 조치”라고 밝혔다.이어 “미편성된 인건비는 지방세제 개편 및 국비 확보 등을 거쳐 내년 1차 추경에 반영할 예정”이라고 덧붙였다.앞서 경기도청 3개 노동조합 등은 “추미애 지사가 내년에 소방 인건비 국비 확대 지원 등 세수 확대가 이뤄질 것으로 설명하고 추경에 3개월치 인건비 반영을 약속하며 이해를 구했다”고 밝혔다.내년 10~12월 3개월치 인건비는 900억원가량이다.경기도는 법정 기한(11일)을 이틀 넘긴 13일 내년도 본예산안을 도의회에 제출할 예정이다.안승순 기자