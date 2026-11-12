박계홍 서울시의원, 마곡 제2시민청 부지 펜스 방치… “시민 품으로 돌려줘야”

SH공사 미매각 마곡 제2시민청 부지, 관리 난항 이유로 펜스 설치

강서구청 ‘MCT플라자’ 용역 발맞춰 SH공사도 매각 철회 및 활용방안 모색 촉구

구체적 활용 방안 나올 때까지 부지 전면 개방해 주민 공간 활용 요구



질의하는 박계홍 의원. 서울시의회 제공

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서울주택도시공사(SH공사)가 마곡지구 내 미매각 부지를 시민을 위해 활용할 생각은 하지 않고, 관리상 편의를 이유로 펜스를 쳐 흉물로 방치하고 있다는 비판이 서울시의회 행정사무감사에서 제기됐다.서울시의회 주택공간위원회 박계홍 의원(더불어민주당, 강서3)은 지난 10일 열린 SH공사 행정사무감사에서, 마곡 제2시민청 부지(편익시설 S2) 방치 문제를 집중적으로 지적하며 SH공사의 행정 편의주의를 타파하고 해당 부지를 즉각 주민에게 개방할 것을 강력히 촉구했다.서울시의 제2시민청 조성 계획에 따라 공공시설 건립 기대감이 컸던 해당 부지는, 계획이 백지화되면서 현재 SH공사의 미매각 용지로 남아 있다. SH공사는 2014년 임시 공원으로 조성했던 이곳에 쓰레기 무단 투기 등 관리상의 어려움을 이유로, 2025년 말 높은 펜스를 설치하여 주민 출입을 전면 통제했다.박계홍 의원은 펜스 설치로 쓰레기 투기가 해소되기는커녕 오히려 공간과 주변 환경의 슬럼화를 가중할 뿐이라고 지적했다. 공공이 조성한 택지는 단순 매각이나 사업 종결의 대상이 아니라 지역 사회와 상생하며 공공성을 유지해야 마땅하다는 입장이다.특히 해당 부지를 주민을 위한 시민 공간인 MCT플라자로 조성하기 위해 강서구청과 구체화 용역을 추진할 예정이다. 실제 건축 착공까지 수년이 소요되는 만큼, 그전이라도 즉각 펜스를 철거하고 부지를 전면 개방해 지역 주민을 위한 휴게 공간으로 돌려놓아야 한다고 강조했다.이어 박 의원은 “개방 시 관리 비용이 든다고 난색을 표하지만, 한강버스를 위한 행사성 포럼에는 수시로 수천만원씩 집행하면서, 정작 시민의 일상과 직결된 공간 개방 비용에는 인색한 것이 공기업 SH공사의 뼈아픈 현실”이라고 지적했다.아울러 박계홍 의원은 “이 땅은 SH공사의 전유물이 아니라 시민의 것”이라며, “단순히 팔아야 할 땅과 공공이 활용해야 할 땅을 명확히 구분하고, 부지 개방 시 실제 소요되는 관리 비용을 산정해 적극적이고 전향적인 개방 대책을 마련해 상임위원회에 보고하라”고 촉구했다. 또한, SH공사 소유의 미매각 부지의 공공활용 방안도 함께 검토해 줄 것을 주문했다.이에 대해 SH공사는 미매각 부지 관리의 현실적 어려움을 토로하면서도, 마곡 시민청 부지 개방 및 활용 방안에 대해 적극적으로 검토해 보고하겠다고 답변했다.류정임 리포터