김경우 서울시의회 보건복지위원장, ‘2026 서울커리업 일자리페어’ 참석… “여성들의 새로운 시작 응원”

여성의 경력을 이어 주는 서울커리업 비전 공유… 구직 여성·기관 종사자 등 200여 명 참석

“여성들이 일과 삶을 함께 이어 가도록 더 세심하게 살피고 지원할 것”



‘2026 서울커리업 일자리페어’에서 축사하는 김경우 보건복지위원장. 서울시의회 제공



‘2026 서울커리업 일자리페어’에서 참석자들과 함께한 김경우 위원장(앞줄 오른쪽에서 다섯 번째). 서울시의회 제공

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서울시의회 보건복지위원회 김경우 위원장(더불어민주당, 동작2)은 지난 11일 서울여성플라자에서 열린 ‘2026 서울커리업 일자리페어’에 참석해 여성들의 취업과 창업을 통한 새로운 도전을 격려하고, 지속적인 경력 성장과 경제활동 지원을 위한 의회의 관심과 지원 의지를 밝혔다.서울시여성가족재단(대표이사 박정숙)과 서울시여성능력개발원(원장 서민순)이 주관한 이번 행사는 기업과 구직자, 서울커리업 프로젝트로 취업과 창업에 성공한 여성들이 한자리에 모여 경력 회복과 성장을 돕는 비전을 공유하고 새로운 기회를 모색하고자 개최됐다.이날 행사에는 서울커리업 구직지원금 참여자와 여성인력개발기관 종사자 등 200여명이 참석했으며, 비전 발표와 함께 성공 여성 대표, 참여 기업, 정책 관계자들이 여성의 지속적인 성장을 응원하는 릴레이 공동선언을 진행했다. 김 위원장도 정책 현장 대표로 동참해 여성들의 새로운 도전을 뒷받침하겠다고 밝혔다.김 위원장은 축사를 통해 “아이를 키우고 가족을 돌보느라 자신의 꿈을 잠시 미뤄 두었던 시간은 결코 멈춰 있던 시간이 아니라, 소중한 경험과 지혜가 쌓인 시간”이라며 “그동안 누군가를 위해 애써 온 시간만큼 이제는 자신을 위한 꿈도 마음껏 펼치길 바란다”고 격려했다.이어 김 위원장은 “새로운 일을 시작하는 과정이 두렵고 막막할 수도 있지만, 오늘 이 자리가 새로운 기회를 찾고 다시 도전할 수 있는 자신감을 얻는 계기가 되길 바란다”며 “여성들이 자신의 경험과 역량을 바탕으로 원하는 일을 찾고 경력을 지속할 수 있도록 실질적인 지원이 필요하다”고 강조했다.끝으로 김경우 위원장은 “여성들이 일과 삶을 함께 이어가며 자신의 가능성을 충분히 펼칠 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “서울시의회 보건복지위원회도 여성들의 새로운 시작이 안정적인 일자리와 지속적인 경력 성장으로 이어질 수 있도록 세심하게 살피고 지원하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터