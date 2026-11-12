주무열 서울시의원 “경제진흥원 전체 사업비 75% 수탁사업… 심의제도 부활해 경영 정상화해야”

SBA 사업비 중 수탁 75%·고유사업 25%… 신규 수탁사업 사전심의제도 2024년 11월 폐지

“수탁사업 견제할 브레이크 장치 필요… 사전심의 절차 다시 마련해야”



질의하는 주무열 의원. 서울시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 기획경제위원회 주무열 의원(관악2, 더불어민주당)은 제340회 정례회 기획경제위원회 서울경제진흥원(이하 ‘SBA’) 행정사무감사에서 SBA 사업비의 75%가 수탁사업으로 채워진 가운데 신규 수탁사업에 대한 사전심의 제도마저 폐지됐다고 지적했다. 수탁사업 비중을 조정할 최소한의 견제 장치를 되살려야 한다고 요구했다.SBA는 300~400억원대 대형 수탁사업이 많아 전체적인 비중이 커졌으며, 수탁 여부 역시 서울시와의 협의를 거쳐야 하므로 단독으로 결정할 수 없다고 해명했다. 이에 대해 주 의원은 이미 수탁사업의 비중이 적정선을 넘어섰고, 이를 통제하고 제한하던 제도적 장치마저 사라진 점이 본질적인 문제라고 반박했다.실제로 SBA는 지난 2023년 9월 연간 1억원 이상의 신규 수탁사업에 대해 수행 타당성과 인력·예산 부담을 검토하는 사전심의제도를 도입한 바 있다. 그러나 절차상의 문제와 실효성 저하를 이유로 2024년 11월에 해당 제도를 폐지했고, 그 결과 서울시와 협의는 거치면서도 막대한 책임은 고스란히 SBA가 떠안는 기형적인 구조 속에서 견제 수단마저 완전히 자취를 감추게 되었다.주 의원은 서울시가 책임지는 대행사업과 달리 위탁사업은 수탁기관이 책임을 지는 구조인 만큼, SBA가 책임을 떠안은 채 사업만 계속 불어나고 있어 브레이크 장치가 필요하다고 강조했다.주무열 서울시의원은 “사업비의 4분의 3을 수탁사업이 차지하는 구조에서 최소한의 견제 장치마저 없앤 것은 책임 있는 운영이 아니다”라며 “사전심의제도를 되살려 SBA가 본래 역할을 되찾도록 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.류정임 리포터