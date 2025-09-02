노원구 주민평가 “잘하고 있다” 3년 연속 80%대

서울Pn

행정과 삶의 일체감, 문화도시 콘텐츠 일상에 스며들어

서울 노원구가 민선 8기 3주년을 맞아 실시한 정책 평가 여론 조사에서 응답자의 86%가 직무 수행에 만족하는 것으로 나타났다.

2일 노원구에 따르면, 정책평가여론조사에서 구정 기본방향에 대해 88.4%가 긍정적 반응을 보였다. 이번 조사는 지난 7월 30일부터 8월 4일까지 18세 이상 남녀 구민 732명이 응답했다.

조사는 노원구의 거주 환경과 향후 정주 의향, 민선 8기 구정 및 민선 8기 4년차 기대 지점까지 다뤘다. 응답자들은 호평의 이유로는 “노원구의 상황을 잘 반영”과 “트렌드에 부합”을 내세웠고, 특히, “구정 현안에 대한 이해”를 구의 강점으로 평가했다.

구정의 평가 항목에서 “잘하고 있다”는 평가를 한 구민들은 86%이며, 성별, 연령, 권역, 거주기간 등 세부 분류 기준상 대부분의 집단에서 80%를 상회했다. 아울러, 노원구의 행정이 ‘내 삶을 변화시킨다’에 대한 동의율은 75.5%로, ‘구민의 삶과 행정’과의 일체감이 비교적 높은 것으로 나타났다.

특히 구 정책에 대한 인지도가 높은 집단일수록, 구가 주최한 문화행사에 참여한 경험이 있는 집단일수록, 지역에 대한 소속감과 자부심이 높았다. 민선 8기 핵심 가치인 문화도시 정책의 효과성을 입증한다.


  •
서울 노원구 제공


구민들이 희망하는 도시 발전상으로는 31.8%가 ‘교통이 좋은 도시’를 선택했다. 개인의 관심사나 지역 현안의 시급성에서도 교통 분야에 대한 관심이 집중됐다.

민선 7기 이후 최근 7년 동안 노원구에서 가장 잘한 일을 묻는 질문에도 교통분야 사업인 GTX-C 착공이 1위를 차지한 가운데, 2위로는 재건축 및 재개발 추진이 꼽혔다. 구 관계자는 “최근 건설경기 침체로 인해 재건축 추진이 다소 주춤함에도 제도개선, 보정계수 적용과 같은 구의 노력이라든지, 백사마을 재개발처럼 실제 진척을 보이는 성과를 구민들이 알아주신 결과”라고 설명했다.

오 구청장은 “우리구만의 특성을 기반으로 한 정책들을 적극적으로 추진한 결과, 구민의 행정수요에 적합하게 화답할 수 있었다”며 “이번 조사 결과를 발판삼아 주거환경 개선, 경제 체감도 강화 등 일상에서 체감할 수 있는 정책을 추진하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.


  •
오승록 서울 노원구청장.노원구 제공


서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
