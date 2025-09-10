송파, 아파트 허위 매물 급감… 행정지도 성과

온오프 집중 점검… 시정 요구

매물 건수 5개월 새 62% 줄어

서울 송파구는 부동산거래 질서 확립을 위해 지난 5개월간 행정지도를 펼친 결과 허위·과장 매물 건수가 급감한 것으로 나타났다고 9일 밝혔다.지난 3월 잠실동 일부 등으로 제한됐던 토지거래허가구역이 송파구 전역 아파트로 확대 재지정되며 가격 상승 기대 심리가 확산된 바 있다. 이어 일부 중개사무소가 허위 매물을 게시하거나 시세를 부풀려 혼란을 초래한다는 민원이 계속해서 제기됐다. 같은 시기 가락동 헬리오시티 주민들은 서강석 송파구청장과의 ‘찾아가는 톡톡 한마당’ 면담에서 허위 매물 광고에 대한 우려를 나타냈다.이에 서 구청장은 행정 차원에서 해결 방안을 강구할 것을 약속했고, 구는 개업공인중개사에 대한 집중 지도·점검계획을 수립해 온라인 모니터링과 현장점검에 돌입했다. 특히 구는 민원이 잦은 대단지 아파트 매물을 집중적으로 단속했다. 3월 헬리오시티를 시작으로 4월 잠실동 주요 아파트 단지를, 7월에는 또다시 헬리오시티에 대한 점검을 펼쳤다. 아울러 한국공인중개사협회에는 시정을 요구해 중개사무소 스스로 허위·과장 매물을 바로잡도록 유도했다.이 과정에서 구가 실시간으로 모니터링하던 부동산 매물 건수는 3월 1817건에서 8월 688건으로 62% 이상 급감한 것으로 나타났다. 구는 그동안 있었던 허위 매물 표시 건수가 집중적인 행정지도로 줄어든 것으로 분석했다.서 구청장은 “허위 매물은 건전한 거래시장 질서를 해치고, 정당한 소비자에게 손해를 입히는 명백한 위법행위”라며 “앞으로도 누구나 안심하고 거래할 수 있는 투명하고 안정적인 부동산 시장 조성을 위해 다각적인 지원을 펼치겠다”고 말했다.안석 기자