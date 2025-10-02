서울Pn

서울시, 매출 떨어진 소상공인 ‘공유재산’ 임대료

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

셜록현준·아영이네 행복주택…서울 인플루언서 어워즈

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

AI 역량 키우는 서초… 함께 동화 만들어요

서대문구, 15일 자율주행버스 운행 개시…“누구나

박성연 서울시의원 “뚝섬한강공원 꽃길·물멍정원 조성… 시민 만족도 높이는 공간으로”

광장동 주민설명회서 사업 취지 설명·주민 의견 청취
박 의원, 꽃길·물멍정원으로 시민 만족도 제고 강조


지난 9월 26일 광장동 주민센터 3층 회의실에서 열린 ‘뚝섬한강공원 자전거길·보행로 주변 꽃길 조성사업’ 주민설명회에서 박성연 의원이 인사말을 전하고 있다.


서울시의회 박성연 의원(국민의힘, 광진2)은 지난 9월 26일 광진구 광장동 주민센터 3층 회의실에서 열린 ‘뚝섬한강공원 자전거길·보행로 주변 꽃길 조성사업’ 주민설명회에 참석해 사업 추진 방향을 공유하고 주민들과 소통하는 시간을 가졌다.

이번 사업은 올림픽대교 북단에서 서울시계까지 이어지는 2.5km 구간(면적 8000㎡)에 꽃길을 조성하는 것으로, 서울시는 총 5억 원을 투입해 ▲하천 사면 정비 ▲관·교목 및 초화류 식재 ▲한강 조망이 가능한 휴게공간 조성 등을 추진할 계획이다.


지난 9월 26일 광장동 주민센터 3층 회의실에서 열린 ‘뚝섬한강공원 자전거길·보행로 주변 꽃길 조성사업’ 주민설명회에서 박성연 의원이 인사말을 전하고 있다.


특히 이번 사업에는 한강 물결을 바라보며 휴식을 취할 수 있는 ‘물멍정원’ 조성도 포함돼, 시민들이 자연 속에서 쉼과 여유를 즐길 수 있는 특별한 공간으로 기대를 모으고 있다.

이날 설명회에는 광장동 주민들과 시 관계자 등이 함께해 사업 진행 절차와 조성계획을 듣고, 현장에서 다양한 의견을 제시했다. 주민들은 “꽃길과 물멍정원이 완성되면 산책과 자전거 이용 만족도가 크게 높아질 것”이라며 기대감을 나타냈다.


뚝섬한강공원 자전거길·보행로 주변 꽃길 조성계획안


박 의원은 “뚝섬한강공원은 광진구민뿐 아니라 서울시민 모두가 찾는 명소인 만큼, 꽃길과 물멍정원 조성사업은 단순한 환경개선을 넘어 생활 만족도를 높이는 계기가 될 것”이라며 “서울시와 지역 주민이 협력해 더 쾌적하고 매력적인 한강공원을 만들겠다”고 밝혔다.

이어 박 의원은 “앞으로도 현장을 찾아 주민 의견을 경청하고, 시민 삶과 밀접한 사업들이 흔들림 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

온라인뉴스팀
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr