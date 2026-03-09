비장애인과 장애인 누구나 함께 걸어요…은평구, 봉산 무장애숲길 조성

서울Pn

내년까지 전국 최장 9.8㎞ 숲길 조성


  •
서울 은평구 수색지구 책쉼터 조감도(왼쪽 사진)와 수국사지구 치유센터(치유숲) 조감도. 은평구 제공


서울 은평구는 주민들에게 도시 숲 여가와 힐링 활동을 제공하기 위해 봉산 무장애숲길과 책쉼터·치유센터 등 복합힐링공간 조성을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.

‘봉산 무장애숲길’은 노약자·장애인·유모차 이용자 등 보행 약자는 물론 모든 주민이 편리하게 이용할 수 있는 데크형 숲길이다. 구는 구간마다 쉼터, 전망대 등 휴게 공간을 마련하고, 유아차 데이와 어르신 걷기, 반려동물 걷기와 숲 해설 프로그램 등 다양한 활동을 운영해 주민들이 숲길에서 여가를 즐길 수 있도록 할 계획이다.

구는 지난해까지 숲길 7.2㎞ 구간을 조성했으며, 내년까지 총 210억원을 투입해 9.8㎞ 전 구간을 완공할 예정이다. 전국 최장 규모의 무장애 데크길로 서울에서도 누구나 편안하게 자연을 누릴 수 있는 대표적인 도심 속 녹색 인프라로 자리매김할 것으로 보인다.

구는 숲길과 연계해 수색지구에는 책쉼터를, 수국사지구에는 치유센터와 치유숲, 명상 공간 등이 포함된 힐링 거점 공간을 만들 계획이다.

책쉼터와 치유센터 조성 사업은 설계 공모로 우수 당선작을 선정했다. 구는 봉산의 풍부한 산림자원을 활용해 주민들이 일상에서 벗어나 휴식과 치유를 경험할 수 있는 특별한 공간으로 조성할 방침이다.

김미경 은평구청장은 “봉산 무장애숲길과 책쉼터 등 복합 힐링 여가 공간은 자연과 주민이 함께하는 휴식 공간이 될 것”이라며 “앞으로도 주민 의견을 반영해 녹색 복지 증진을 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

송현주 기자
