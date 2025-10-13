종로, 익선동·돈화문로 연결 ‘상생거리’ 운영

CCTV·재난안전상황실 상시 가동

주민·관광객 누구나 안전한 거리로



정문헌(왼쪽 세 번째) 서울 종로구청장이 지난 1일 돈화문로11길과 익선동 갈매기골목을 통합한 상생거리 운영을 위한 협약식에서 기념사진을 찍고 있다.

종로구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 종로구가 이달부터 돈화문로11길과 익선동 갈매기골목을 통합한 ‘상생거리’를 본격적으로 운영한다고 12일 밝혔다.종로구 관계자는 “거리 이용자의 안전을 최우선 가치로 삼고, 구청·상인회·거리가게가 함께 책임과 역할을 나누는 운영 체계를 마련해 지속 가능한 안전·환경 중심 거리를 만들어 갈 방침”이라고 설명했다.구는 지난 1일 종로로데오거리상인회, 익선동 갈매기골목 상인회, 낙원지부상생위원회와 상생거리 통합 운영 협약을 체결했다. 돈화문로11길은 수많은 관광객이 찾는 도심 명소로 자리잡았으나 도로 적치물과 불법 옥외 영업 증가, 보행 공간 협소 문제 등으로 환경 개선에 대한 필요성이 시급했다.구는 재난안전상황실과 폐쇄회로(CC)TV 통합안전센터를 24시간 가동해 상시 모니터링하고, 종로소방서와 협력해 상인 등 대상으로 화재 대응 훈련을 할 계획이다. 상생거리 안전관리단을 증원해 주요 시간대에 취약 구간을 집중적으로 순찰하고 보행 흐름 관리와 비상 상황 초기 대응 역량을 강화한다.정문헌 종로구청장은 “앞으로도 주민과 관광객 누구나 안심하고 머무를 수 있는 거리를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.﻿김주연 기자