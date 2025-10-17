이병윤 서울시의회 교통위원장 “‘제31회 서울약령시 보제원 한방문화축제’ 개최 환영”

‘보제원’의 가치 되새기고, 전통한방문화를 경험하는 특별한 축제

“서울약령시 보제원 한방문화축제, 전통계승과 함께 동대문구 지역경제 활성화에 탄력 기대”



이병윤 서울시의회 교통위원장

이병윤 서울시의회 교통위원장(국민의힘, 동대문구1)이 17일부터 오는 18일까지 ‘제31회 서울약령시 보제원 한방문화축제’의 개최를 환영한다고 밝혔다.이번 축제는 (사)서울약령시협회가 주최·주관하고, 서울시와 동대문구가 후원한다. 이병윤 교통위원장은 지난해 말 2025년 서울시 본예산 1억 5000만원을 확보하며 ‘제31회 서울약령시 보제원 한방문화축제‘의 안정적 개최를 지원하며 활력을 불어넣었다.서울약령시 보제원 한방문화축제는 조선시대 구휼기관이었던 ‘보제원’의 역사적 의미를 되새기고, 한의약의 우수성과 한국 전통문화를 널리 알리기 위해 마련됐다. 17일은 보제원 제향 퍼레이드와 제향의례를 시작으로 한방산채비빔밥 퍼포먼스, 전통공연 등 다양한 행사가 이어질 예정이다.이 위원장은 동대문구 3선 구의원을 거쳐 2002년 제11대 서울시의원으로 처음 당선된 이후 매년 약령시 축제 예산 확보를 통해 서울약령시의 발전과 전통 한방문화 계승에 꾸준히 힘써왔다.특히 이 위원장은 제31회 서울약령시 보제원 한방문화축제 예산 1억 5000만원뿐만 아니라 서울시 조정교부금을 통해 서울약령시 아치간판 설치 사업비 12억원을 확보했으며, 서울약령시와 보제원과 관련된 연구용역 제안 등 다각적인 지원을 이어가고 있다.이 위원장은 “올해로 31회를 맞이한 서울약령시 보제원 한방문화축제는 전통 한방문화를 계승하고 지역경제를 활성화하는 소중한 행사”라고 말하며 “이번 축제를 통해 동대문구 지역문화와 경제 활성화 모두 탄력이 붙을 것으로 기대한다”고 소감을 전했다.이 위원장은 이어 “앞으로도 서울 약령시의 발전을 위해 다각도로 노력할 뿐만 아니라 동대문구 지역발전을 위한 지원에도 최선을 다하겠다”고 말했다.온라인뉴스팀