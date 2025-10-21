서울Pn

서울시, ‘2025 인구주택총조사’ 참여 당부

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울시, 폭설 때 도로 안전 지킬 ‘제설 신기술’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“싱크홀·화재로부터 안전”… 송파, 31일 재난

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

충무공 탄생지 중구, 25일 이순신축제

이숙자 서울시의회 운영위원장, 대한민국시도의회운영위원장협의회 제2차 정기회 참석

2025 APEC 정상회의 준비 현황 확인 및 협의회 안건 심의
이 위원장 발의 ‘녹색건축물 조성 시범사업의 신기술 장려를 위한 녹색건축물 조성 지원법 개정 촉구 건의안’ 등 안건 7건 의결


대한민국시도의회운영위원장협의회 제11대 후반기 제2차 정기회 단체사진


이숙자 서울시의회 운영위원장(국민의힘·서초2)은 지난 20일 경북 경주에서 개최된 대한민국시도의회운영위원장협의회 제11대 후반기 제2차 회의에 참석했다.

이번 제2차 정기회는 대한민국시도의회운영위원장협의회 공동회장인 이숙자 운영위원장을 비롯한 전국 시·도의회 운영위원장들이 참석해 7건의 주요 안건을 심도 있게 논의했다.


이춘우 경북도의회운영위원장과 이숙자 운영위원장


회의에 앞서 참석자들은 2025 APEC 정상회의 추진현황에 대한 경북도 측의 보고를 청취하고, 경주 APEC 전시장 조성 현황을 둘러보며 준비 상황을 확인했다.

이 위원장은 “APEC 정상회의를 위한 경북도와 경북도의회의 노력을 높게 평가하며, 전국 시도의회가 한마음으로 지원하겠다”고 밝혔다.


이철우 경북도지사와 이숙자 운영위원장


한편, 이날 정례회 본회의에서는 이 위원장이 발의한 ‘녹색건축물 조성 시범사업의 신기술 장려를 위한 녹색건축물 조성 지원법 개정 촉구 건의안’을 포함한 7건의 안건 심사가 이루어졌으며, 이숙자 운영위원장은 회장으로서 경상북도의회의 환대에 감사의 뜻을 전하고, 전국 17개 시·도의회 간 지속적인 교류와 협력을 약속했다.

온라인뉴스팀
