전남테크노파크, 러시아에 진도 특산품 수출 계약 1억원 쾌거···700만달러 구매 양해각서도 체결

진도군 소재 기업과 러시아 바이어가 지난 15일 러시아 블라디보스토크에서 수출계약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다.



전남테크노파크, 전남바이오진흥원, 진도군 소재 기업 각 대표, 관계자 등이 지난 14일 러시아 블라디보스토크 현지에서 수출 협의를 위해 회의를 진행하고 있다.



진도군 러시아 시장개척단이 지난 13일 러시아 블라디보스토크에 위치한 KOTRA 무역관을 방문해 현지 수출 상담 전략과 사후 지원 방안 등에 대해 논의한 후 기념촬영을 하고 있다.

전남테크노파크가 지난 10일부터 17일까지 러시아 블라디보스토크를 방문해 진도군 소재 중소기업 제품 1억원 규모의 수출계약을 체결하는 성과를 올렸다. 700만달러(약 100억원) 규모의 구매 양해각서(MOU)도 맺어 관심을 끌고 있다.지방소멸대응 관련 ‘시군구 연고산업 육성지원사업’의 일환으로 2024년부터 진행된 이번 행사는 중소벤처기업부, 전라남도, 진도군의 예산이 지원되고 있다.전남테크노파크는 지난해에는 67만 달러 규모의 구매양해각서 및 1300만원의 수출계약을 성사시켰다.이번 행사에는 지원사업 참여기관인 전남바이오진흥원과 진도군 소재 수혜기업인 산들바람, 바다물산, 기적수산, 티앤영, 발효코리아, 진도강황 등 6개사 대표 등이 참석했다.행사에 참여한 양태영 티앤영 대표는 “현지 바이어와 소비자들의 반응이 매우 긍정적이었다”며 “시군구 연고산업육성지원사업을 통해 해외시장을 첫 진출하는 만큼 기대가 크고, 제품의 품질 개선과 안정적인 납품 체계를 통해 수출을 확대하겠다”고 말했다.전남테크노파크는 또 올해 러시아 현지 물류창고 확보와 도·소매 유통채널 확대를 추진하고 있다. 이를 통해 진도 특산품의 해외 판매 기반을 강화하고 지역 기업의 해외 진출을 지속적으로 지원할 계획이다.오익현 전남테크노파크 원장은 “해외비즈니스센터와의 연계를 통해 코로나19 이후 전국 기초지자체 최초로 진도군의 우수제품이 러시아에 수출됐다”며 “현지에서 수출 계약과 구매 양해각서를 체결한 뜻깊은 성과였다”고 밝혔다. 오 원장은 “지역 소재 기업의 발전을 위해 러시아를 시작으로 유라시아 지역으로 시장 확대를 지속적으로 지원할 방침이다”고 덧붙였다.순천 최종필 기자