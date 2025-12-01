평택시, 배다리생태공원서 AI 자율주행 수거 로봇 ‘재로’ 운영



인공지능 자율주행 수거 로봇 ‘재로’(평택시 제공)

경기 평택시(시장 정장선)는 1일부터 배다리생태공원에서 자율주행 기술을 접목한 인공지능(AI) 자율주행 수거 로봇 ‘재로’가 정식 운영에 들어갔다고 밝혔다.‘재로’는 ‘재활용품 수거 로봇’의 줄임말로 쓰레기 제로(Zero), 탄소중립(Net-Zero) 실현이라는 평택시의 의지를 담고 있다. 국토교통부 공모 사업인 ‘강소형 스마트시티 조성사업’의 스마트 서비스 중 하나로 선정됐으며, 시민들이 공원에서 발생하는 재활용품을 더 편리하게 배출하고 자원순환에 동참할 수 있도록 기획했다.총 3대의 ‘재로’는 배다리생태공원 ‘물의 광장’과 ‘빛의 광장’ 주변에 설치된 7개의 호출 정보무늬(QR코드) 구역과 충전스테이션을 중심으로 운영된다. 시민이 공원 곳곳에 설치된 정보무늬(QR코드)를 스캔해 로봇을 호출하면, ‘재로’가 스스로 해당 위치까지 이동해 투명 페트병 등 재활용품을 수거한다.오전 10시부터 오후 5시까지는 재활용품을 수거하고, 오후 6시부터 9시까지는 공원 내 지정 경로를 순찰하며 시민 안전을 지키는 ‘스마트 공원 관리자’ 임무를 수행한다.로봇에는 인공지능(AI) 기반 사물 인식 센서와 비상정지 장치가 탑재돼 있어 보행자나 장애물을 감지하면 즉시 멈추거나 회피하고 보행자 안전을 위해 속도는 시속 5㎞ 이하로 제한했다.평택시는 수집된 데이터를 바탕으로 서비스 지역 확대 및 기능 고도화를 검토해, 지속 가능한 친환경 스마트도시 모델을 확립해 나갈 계획이다.안승순 기자