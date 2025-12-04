이경숙 서울시의원 “진접차량기지 시험 운행 개시 환영… 동북권 도약의 서막 열려”

국민의힘 이경숙 서울시의원(도봉1)은 지난 3일 개최된 ‘진접차량기지 시험 운행 개시 기념식’에 참석해, 창동차량기지 이전이 본격적으로 추진되는 것에 대해 “우리 지역의 미래를 위한 역사적 전환점”이라고 평가했다.
창동차량기지는 40여 년간 지역 발전을 제한해 온 대표적 요인이었으며, 이번 진접차량기지 개시로 내년부터 창동차량기지 이전 절차가 본격화된다.
이 의원은 “오랜 기간 주민들이 겪어온 불편을 해소하는 동시에, 창동·상계가 새로운 성장 기반을 갖추는 기회가 열렸다”고 강조했다.
이 의원은 특히 서울아레나·복합환승센터 등 기존 개발 사업과의 시너지 효과를 언급하며, “문화·산업·교통이 함께 발전하는 동북권의 대도약을 위해 지속적으로 챙기고 지원하겠다”고 밝혔다.
이어 “창동과 상계는 이제 단순한 주거 지역을 넘어, 서울의 균형발전을 이끄는 핵심 축으로 성장할 잠재력이 충분하다. 주민 한 분 한 분이 변화의 성과를 체감할 수 있도록 적극적인 의정활동을 펼치겠다”고 말했다.
