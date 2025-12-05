“이웃 위한 따뜻한 마음”…은평구, 10일 ‘자원봉사자의 날’ 기념식

서울Pn

서울 은평구의 ‘2025 자원봉사자의 날 기념식’ 포스터. 은평구 제공


서울 은평구는 오는 10일 은평문화예술회관 대공연장에서 ‘2025 자원봉사자의 날 기념식’을 연다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 자원봉사자의 날을 맞아 지역사회를 위해 헌신해 온 자원봉사자들에게 감사를 전하고 나눔과 연대의 가치를 널리 알리기 위해 마련됐다.

‘은평의 가치를 높이는 우리, 자원봉사자’를 주제로 열리는 이번 기념식에서는 총 26명의 자원봉사자에게 시상한다.

누적 봉사활동 시간 기준 ▲명예의 전당(7000시간 이상) 8명 ▲봉사왕(1000시간 이상) 8명에게 기념패를 수여하고 ▲우수봉사자 10명에게 표창장을 전달하는 등 지역사회에 묵묵히 기여해 온 이들의 공로를 공식적으로 격려할 예정이다.

또한 은평구립우리장애인복지관 소속 ‘오우밴드’의 오프닝 공연과 함께 자원봉사 활동영상, 미니토크쇼, 아카펠라 축하공연 등 특별한 시간도 마련되어 분위기를 더할 예정이다.

이번 기념식은 자원봉사자뿐 아니라 관심 있는 누구나 참여할 수 있으며, 자세한 사항은 구 자원봉사센터 누리집을 통해 안내받을 수 있다.

김미경 은평구청장은 “지역의 이웃을 위해 묵묵히 힘써온 자원봉사자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 전한다”며 “앞으로도 자원봉사자의 한 분 한 분의 활동이 ‘은평의 가치를 높이는’ 공동체의 힘으로 이어질 수 있도록 구 차원의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

임태환 기자
