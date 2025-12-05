신동원 서울시의회 보건복지위원회 부위원장, ‘2025 복지공동체 성과 공유회’ 참석

“민관 협력의 힘으로 외로움 없는 서울 만들어··· 현장의 헌신이 복지안전망 완성”

지역사회보장협의체·고립예방협의체 성과 공유··· 58명 유공자 표창 수여



축사중인 신동원 부위원장



지난 4일 서울시청 본관 8층 다목적홀에서 열린 ‘2025년 복지공동체 성과 공유회’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 보건복지위원회 신동원 부위원장(국민의힘, 노원1)은 지난 4일 서울시청 본관 8층 다목적홀에서 열린 ‘2025년 복지공동체 성과 공유회’에 참석해 일선 현장에서 활동해 온 지역사회보장협의체 및 고립예방협의체 위원들을 격려하고, 서울 복지공동체를 위해 헌신한 유공자들의 노고를 치하했다.2025년 성과공유회는 서울특별시·서울시복지재단·지역사회보장협의체·고립예방협의체가 공동으로 주관하여 마련된 행사로, 약 250명이 참석한 가운데 축하공연과 성과보고, 현장 토크콘서트, 유공자 표창 등이 진행되었다. 이날 행사에서는 시민 46명, 공무원 10명, 재단 직원 2명 등 총 58명의 유공자가 표창을 받았다.올해 지역사회보장협의체·고립예방협의체는 총 13개 자치구, 358개 기관이 참여해 주민의 고립·위기 예방을 위한 민관 협력체계를 구축했으며, 지역 맞춤형 발굴단 운영, 인식개선 활동, 고독사 예방 계획 수립 등 다양한 공동사업을 추진했다.신 부위원장은 축사를 통해 “올 한 해 지역 곳곳에서 시민의 곁을 지켜주신 위원 여러분께 깊은 감사와 존경을 드린다”며 “여러분의 따뜻한 실천이 서울의 복지안전망을 촘촘히 채우고, 고립과 어려움 속에 놓인 시민의 일상을 지켜내는 든든한 힘이 되고 있다”고 말했다.또한 신 부위원장은 고립예방협의체의 올해 성과에 대해 “13개 자치구, 358개 기관이 함께 참여하며 만들어낸 변화는 ‘외로움 없는 서울’을 향한 진전”이라며 “주민을 직접 만나 목소리를 듣고, 다시 지역사회로 연결해 주는 여러분의 노력이 서울 복지의 미래를 새롭게 열고 있다”고 높이 평가했다.마지막으로 신 위원장은 “지역사회보장협의체와 고립예방협의체는 공공·민간·주민이 함께 만드는 서울 복지의 핵심 구조”라며 “서울시의회 보건복지위원회도 현장의 목소리에 귀 기울이며, 민관 협력이 더 활발해질 수 있도록 제도적 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀