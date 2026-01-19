배움이 일상 되는 평생학습도시 은평

서울Pn

29일 공감홀서 사업설명회
2개 공모사업 안내도 진행


  •
2026 은평구 평생학습관 사업설명회 홍보물.
은평구 제공


서울 은평구평생학습관은 오는 29일 학습관 4층 공감홀에서 ‘2026년 은평구평생학습관 사업설명회’를 연다고 18일 밝혔다.

이번 설명회는 학습관의 추진 전략과 사업 방향, 연간 일정 전반을 시민과 공유하기 위해 마련됐다.

설명회에서는 주민 참여형 공모사업인 ▲은평학습링크 ▲학습동아리 지원사업 등 2개 공모사업에 대한 안내가 진행된다.

올해 새롭게 발족하는 은평 평생학습 동아리 연합회도 소개할 예정이다. 지역 주민의 재능 나눔 기회를 늘리기 위한 ‘숨은 고수 교실’도 신규 고수를 모집한다.

구는 설명회에서 개인별 맞춤형 학습 설계를 지원하는 ‘성인 학습 유형 검사’도 안내해 올해 은평 평생학습 사업 전반에 대한 이해를 높일 계획이다. 설명회는 평생학습 사업에 관심 있는 시민 누구나 참석할 수 있다. 사전 신청자만 관련 안내를 제공한다.

신청은 홍보물 내 QR코드 또는 사전접수 링크로 하면 된다. 구는 참석이 어려운 시민을 위해 추후 설명회 영상을 학습관 공식 유튜브 채널에 게시할 예정이다. 자세한 사항은 학습관으로 문의하거나 학습관 누리집에서 확인하면 된다.

주민 참여형 공모사업 접수는 다음 달 2~18일 통합 공모 방식으로 진행된다. 신청 희망자(기관 또는 단체)는 학습관 누리집에서 세부 내용을 확인할 수 있다. 서식은 누리집에서 내려받을 수 있으며 이메일로 제출하면 된다.

학습관 관계자는 “많은 시민과 단체가 참여해 배움이 일상화되는 평생학습 도시 은평을 함께 만들어 가길 기대한다”고 말했다.﻿

송현주 기자
2026-01-19 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
