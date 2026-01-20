서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

걷기 좋은 서초, 예술의전당 앞 교통섬 철거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북에서는 주민들이 예산 짠다…주민참여예산위원회

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

구로구, 공무원 사칭 피해 사례 19건 확인…“주

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

영등포구 여의도 광장아파트, 49층 초역세권 랜드

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구 ‘전문가 상담실’ 이용주민 전년 대비 36% 급증

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
서울 용산구가 운영하는 법률·건축 분야의 전문가 무료상담실 이용자가 크게 늘었다.

20일 구에 따르면, 지난해 용산구의 전문가 상담실을 이용한 구민은 760명으로 전년 대비 202명(36%) 늘었다. 용산구 관계자는 “생활 속 법률·세무 등 전문 상담 수요가 꾸준히 늘면서 구민 권익 보호 창구로서 역할을 하고 있다”고 설명했다.


  •
서울 용산구가 운영하는 ‘전문가 상담실’. 용산구 제공


전문가 무료상담실은 법률·건축·세무·부동산·법무 등 5개 분야로 운영된다. 실생활과 밀접하지만 일반인이 혼자 해결하기 어려운 문제를 중심으로 상담을 제공한다. 상담 전문가도 지난해 46명에서 60명으로 늘어났다. 상담은 변호사, 건축사, 세무사, 회계사, 법무사, 공인중개사 등이 담당한다. 구는 올해 전문가 인력을 확충할 계획이다.

상담을 원하는 구민과 지역 내 사업자·근로자는 구청 홈페이지로 접수하고 지정된 날짜에 구청을 방문하면 된다. 방문이 어려운 구민을 위해 온라인 상담도 운영한다.

박희영 구청장은 “전문가 무료상담실은 구민들의 일상 속 고민을 실질적으로 해결하기 위한 행정 서비스”라며 “앞으로도 구민 수요에 맞춘 상담 운영으로 신뢰받는 구정을 만들어가겠다”고 말했다.


서유미 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

주요 정책 한눈에… ‘2026 달라지는 금천생활’

‘그냥드림’ ‘그린푸줏간’ 등 운영

안전제일 은평, 중대산업재해·시민재해 막는다

전국 첫 ISO 45001·SCC 인증 전담인력 11명… 서울 평균 4배

“홍제역 활성화·경의선 지하화… 서대문 행복 300

이성헌 구청장 신년인사회

강남, ESG 행정으로 3년간 1234억 절감

민관 협력해 지역사업 246개 해결

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr