“골목상권부터 전통시장까지…” 광진구, 지역경제 활성화 총력

광진사랑상품권·공공배달앱 상품권 발행… 지역 소비 촉진



김경호 서울 광진구청장이 한 전통시장 상인과 악수하고 있다.

광진구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 광진구가 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인과 중소기업의 경영 안정을 뒷받침하기 위해 지역경제 활성화에 힘쓰고 있다.광진구 관계자는 21일 “상품권 발행을 통한 소비 진작부터 전통시장 현대화, 소상공인 현장 지원, 중소기업 융자와 창업 지원까지 지역경제 전반을 아우르는 맞춤형 지원 체계를 통해 생활경제에 활력을 더해 나갈 것”이라고 했다.우선 지역 내 소비 선순환을 위해 올해 광진사랑상품권과 공공배달앱 전용 ‘광진땡겨요 상품권’을 발행한다. 광진사랑상품권은 100억원 규모로 할인율 5%, 개인별 월 구매 한도는 50만원이다. 공공배달앱 ‘광진땡겨요 상품권’은 23억원 규모로 할인율 15%, 개인별 월 구매 한도는 20만원이다.구는 지역상품권 발행을 통해 구민의 소비 부담을 완화하고, 민간 배달앱 수수료 부담으로 어려움을 겪는 소상공인의 경영 안정에도 기여할 것으로 기대하고 있다.전통시장은 광진구 지역경제의 중요한 기반이다. 광진구는 전통시장의 자생력과 경쟁력을 높이기 위해 시설개선과 경영현대화는 물론, 축제·이벤트 지원사업 등을 지속적으로 추진하며 전통시장이 활력을 되찾고 안정적으로 운영될 수 있도록 다각적인 노력을 이어가고 있다.정보 접근이 어려운 소상공인을 위해 소상공인 원스톱지원센터를 중심으로 현장 밀착형 지원을 이어가고 있다.이밖에도 2026년 중소기업육성기금 융자 40억원, 광진형 특별융자 335억원 등 375억원 규모의 융자지원을 운영해 중소기업과 소상공인의 경영안정을 뒷받침할 계획이다.김경호 구청장은 “상품권 발행을 통한 소비 촉진부터 전통시장과 소상공인 지원, 중소기업 융자까지 지역경제 전반에 활력이 이어질 수 있도록 경제 활성화를 위해 최선을 다해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자