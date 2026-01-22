조성환 경기도의원, ‘갈현~축현 도로확장’ 6~7월 착공 논의



조성환 의원이 21일 파주상담소에서 정담회를 열고 경기도건설본부 북부도로과 관계자로부터 ‘갈현~축현 도로확포장공사’ 추진 현황을 보고받고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 기획재정위원회 조성환 위원장(더불어민주당, 파주2)은 21일 파주상담소에서 경기도건설본부 북부도로과 관계자들과 정담회를 열어 ‘갈현~축현 도로확포장공사’ 추진 현황을 보고받고 2026년 내 차질 없는 착공과 예산 추가 확보 방안을 논의했다.이날 보고된 향후 계획에 따르면 탄현면 주민들의 숙원인 본 사업은 2026년 3~4월 중 건설사업관리(감리) 용역에 착수하며 이어 6~7월경 본격적인 공사 착공에 들어갈 예정이다.‘갈현~축현 도로확포장공사’는 파주시 탄현면 갈현사거리에서 오금리까지 5.37km 구간을 4차로로 확장하는 대규모 사업이다. 현재 주민들의 협조로 보상 절차가 원활히 진행됐으며 추가 보상 예산은 추경에서 확보할 예정이다.조 위원장은 “주민들이 오래 기다려온 사업인 만큼 약속된 일정이 차질 없이 이행되는 것이 최우선”이라며 “감리 착수부터 실제 착공까지의 공백을 최소화할 수 있도록 행정 절차를 철저히 관리해달라”고 당부했다.이어 경기도 및 관계 부처와 협의해 행정 절차 누락 및 예산 미확보로 인한 사업 지연이 발생하지 않도록 도의회 차원에서 노력하겠다고 덧붙였다.온라인뉴스팀