서성란 경기도의원, 의왕 내손동 도시재생사업 점검… “현장 체감이 성패”



서성란 의원이 20일 경기도의회 의왕상담소에서 간담회를 갖고 의왕시 도시정비과 관계자들과 함께 내손2동 도시재생사업 추진 현황을 점검하고, 향후 보완 방향을 논의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 서성란 의원(국민의힘·의왕2)은 20일 경기도의회 의왕상담소에서 의왕시 도시정비과 관계자들과 함께 내손2동 도시재생사업 추진 현황을 점검하고, 향후 보완 방향을 논의하는 간담회를 가졌다.이날 서성란 의원은 내손동 일대가 안고 있는 구조적 문제를 짚었다. 서 의원은 “내손동은 택지개발로 형성된 단독·다가구 주택 밀집 지역으로, 주변 지역의 재개발·재건축이 빠르게 진행되는 동안 정비구역에서 해제되며 상대적인 쇠퇴가 누적돼 왔다”며, “노후 주거지 증가와 인구 감소·고령화, 주차난과 소방차 진입 문제 등 생활 안전 전반에 대한 우려가 커지고 있다”고 지적했다.특히 “인근 대규모 재개발 완료 시점과 맞물려 급격한 인구 유출과 지역 공동화 가능성까지 함께 고려해야 한다”며, 단순한 환경 정비를 넘어 지속 가능한 생활 기반을 마련하는 도시재생의 필요성을 강조했다.이어 현재 추진 중인 『내손애(愛) 가득』 도시재생사업(의왕시 내손동 667번지 일원)에 대해 “도시재생은 시설을 조성하는 데서 끝나는 사업이 아니라, 주민의 일상과 안전, 공동체 회복으로 이어져야 한다”고 당부했다.덧붙여 “내손체육공원과 주민센터, 교육·복지시설 등 인근 생활시설과의 연계가 중요하다”며, “공간 조성 이후 활용과 주민 체감도가 도시재생 성과를 좌우할 것”이라고 말했다.끝으로 서성란 의원은 “도시재생은 행정이 일방적으로 추진하는 사업이 아니라 주민과 함께 만들어 가는 정책”이라며, “앞으로도 현장 소통을 강화하는 한편, 내손동 도시재생이 본래 취지에 맞는 주민 중심 사업으로 운영될 수 있도록 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.아울러 “경기도와 의왕시, 그리고 경기도의회가 각자의 역할을 분명히 하면서 유기적으로 협력할 수 있는 방안을 모색해, 도시재생 사업이 실질적인 지역 변화로 이어지도록 노력하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀