이천시, ‘2026 브랜드 명예의 전당’ 농특산물 부문 3년 연속 대상

김경희 시장 “뛰어난 품질과 브랜드화, 농업인 소득 증대·소비자 신뢰 구축할 것”


  •
이천시(시장 김경희, 오른쪽)가 22일 산업정책연구원(IPS)이 주관하는 ‘2026 브랜드 명예의 전당’ 시상식에서 농특산물 브랜드 부문 대상을 받았다. (이천시 제공)


경기 이천시가 22일 산업정책연구원(IPS)이 주관하는 ‘2026 브랜드 명예의 전당’ 시상식에서 농특산물 브랜드 부문 대상을 수상했다. 이로써 시는 해당 부문에서 3년 연속 대상을 받으면서 대한민국 대표 프리미엄급 도농복합 도시로서 자리매김했다.

‘브랜드 명예의 전당’은 (사)산업정책연구원에서 한 해 동안 각 산업군별로 브랜드 가치, 고객 만족도 등을 종합적으로 평가해 소비자들에게 가장 사랑받은 브랜드를 선정한다.

시상식에서 김경희 이천시장은 “농업인의 실질적인 소득 향상을 위해 가장 중요한 것은 무엇보다 뛰어난 품질을 바탕으로 한 강력한 브랜드화”라며 “앞으로도 소비자의 신뢰를 최우선 가치로 삼아 더 좋은 품질의 농특산물을 생산할 수 있도록 맞춤형 농업 정책을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

(사)임금님표이천브랜드관리본부 관계자는 “3년 연속 대상 수상이라는 성과에 안주하지 않고 이천시 농특산물이 국내를 넘어 K푸드 대표 브랜드로 도약할 수 있도록 홍보마케팅 역량을 더욱 집중하겠다”고 말했다.


안승순 기자
