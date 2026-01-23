65세 이상 어르신 수강료 전액 감면…강북구민 정보화 교육 수강생 뽑아요

오는 26일 오전 9시부터 27일 오후 6시까지 접수



지난해 강북구 구민 정보화 교육이 진행되고 있다. 강북구 제공

서울 강북구가 급변하는 디지털 환경에 대응하고 구민의 정보 활용 능력을 높이기 위해 2월 구민 정보화 교육 수강생을 모집한다고 23일 밝혔다.이날 구에 따르면, 올해부터는 디지털 기기 사용에 어려움을 느끼는 어르신들을 위해 만 65세 이상(1961년생 이전 출생자) 주민에게 수강료 1만 5000원을 전액 감면한다. 디지털 소외계층이 비용 부담 없이 배움의 기회를 가질 수 있도록 하기 위한 취지다.교육 과정은 실생활에 바로 활용할 수 있는 스마트폰·컴퓨터·인터넷 기초 등 디지털 입문자를 위한 기초 과정과 함께 ▲생성형 인공지능(AI)으로 이미지·영상 만들기 ▲AI와 함께 쉽게 배우는 크롬 구글링 ▲생활밀착! 스마트폰 200% 활용 등 심화·활용 과정까지 총 6개 강좌로 구성됐다.교육은 다음 달 9일부터 25일까지 관내 강북문화예술회관과 솔샘문화정보도서관에서 진행된다. 각 강좌는 20시간 과정으로 정원은 20명이다.교육 대상은 주민등록상 강북구 주민이다. 1인당 최대 2개 강좌까지 신청할 수 있다. 수강 신청은 오는 26일 오전 9시부터 27일 오후 6시까지 구청 누리집 통합예약 시스템을 통해 진행된다. 기초 과정에 한해 전화 신청도 가능하다.정원 미달 강좌는 이달 28일 오후 1시부터 30일 오후 5시까지 추가 모집하며, 이 기간에는 전화로 선착순 접수할 예정이다.교육 과정과 일정 등 자세한 사항은 구청 누리집 통합예약 공지사항에서 확인할 수 있다. 전화 신청과 기타 문의는 구민 정보화 교육 콜센터로 하면 된다.구 관계자는 “디지털 기기와 인공지능 기술이 일상 속 필수 요소가 된 만큼, 맞춤형 정보화 교육을 통해 구민 누구나 디지털 환경에서 소외되지 않도록 지원하겠다”고 했다.송현주 기자