소아 환자 야간 진료, 경기도 달빛어린이병원 효과 ‘톡톡’



경기도청 전경

경기도는 지난해 도내 달빛어린이병원 진료 건수가 전년보다 23% 증가하고 취약지 소아 야간·휴일 진료기관 진료 건수도 15% 늘었다고 9일 밝혔다.도는 현재 전국에서 가장 많은 54개소의 소아 야간·휴일 진료기관을 운영 중이다. 소아응급 책임의료기관 3개소와 달빛어린이병원 41개소, 취약지 소아 야간·휴일 진료기관 10개소다.도는 중증 소아환자 진료 강화를 위해 아주대병원·분당차병원(남부)을 소아응급 책임의료기관으로 지정한 데 이어 국민건강보험공단 일산병원(북부)도 지정 절차를 진행 중이다.평일은 오후 6시부터 11시까지, 주말은 오전 9시부터 오후 6시까지 문을 여는 달빛어린이병원은 전국 146개소 중 41개소가 경기도에 있다. 전체의 약 28%를 차지한다.달빛어린이병원 선정 기준이 안 돼 인력·운영비를 지원해 야간과 휴일에 진료하도록 하는 취약지 소아 야간·휴일 진료기관도 10곳 운영 중이다.2025년 달빛어린이병원 진료 건수는 2024년 104만 8878건에서 2025년 129만 6941건으로 약 23% 증가했고, 취약지 소아 야간·휴일 진료기관 진료 건수도 18만 7502건에서 21만 5690건으로 15% 늘었다.지난해 경기도 응급의료정책에 대한 도민의 인지도를 설문 조사한 결과 소아전문응급의료센터와 달빛어린이병원 운영은 닥터헬기에 이어 2, 3위에 올랐다.안승순 기자